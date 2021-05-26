  • 31°C
香港時間 : 2021526日 (三) 14:21
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【港鐵屯馬綫】消息指屯馬綫最快6月全線通車　歐陽伯權：待政府審批（第二版）

股市 13:17 2021/05/26

分享：

港鐵 （00066） 舉行股東周年大會，港鐵主席歐陽伯權表示，沙中綫工程的屯馬綫二期測試、試運進展順利，目前正等待政府完成審批，希望可以盡快全線開通屯馬綫。港鐵以往公布，屯馬綫預計在今年第三季全線開通，從現有屯馬綫一期終點站啟德，延伸至宋皇臺、土瓜灣、何文田，再經紅磡連上現有港鐵西鐵綫。

據消息人士指，屯馬綫二期很大機會可在6月底前通車，正式日期由港府作實。

沙中綫工程過海段方面，港鐵行政總裁金澤培重申，當中有兩個關鍵工序問題，包括新舊路軌接駁和新信號系統與新車投入，要按原有目標2022年第一季開通「好嚴峻」，希望加快關鍵工序工作，追趕進度。

歐陽伯權表示，港鐵未來10年料動用1000億元建新鐵路和物業發展項目，包括東涌延線、屯門南延線、北環線，以至小蠔灣物業上蓋發展，會以公司盈利和銀行借貸融資。

港鐵暫停過境列車服務多時，歐陽伯權稱，若內地和香港兩地決定通關，港鐵會按服務合約要求提供服務，而港鐵正與港府溝通疫苗外展接種事宜，方便員工接種。

相關文章：

【港鐵沙中線】港鐵去年虧損48億元、全年派息1.23元不變

【MTR Mobile】港鐵App新增連接HKTaxi或eTaxi預約的士程式　增設輕鐵實時到站、港鐵商場泊車位資訊

編輯：麥德銘

港鐵主席歐陽伯權（圖左）稱屯馬綫測試順利，待政府審批後盡快開通。

港股 港鐵公司（00066） 歐陽伯權 屯馬綫 金澤培 沙中綫工程 港鐵

上一篇文章

【公海遊】公海遊最快7月底復辦、船員乘客須打兩劑疫苗　雲頂香港曾升兩成

下一篇文章

今日推介海螺水泥 | 越秀地產、中外運、中移動、神威藥業、光大證券最新部署（立即觀看）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新股IPO】京東物流2618今起招股　一手入場費4380元（附短片）
【新股IPO】京東物流2618今起招股　一手入場費4380元（附短片）
【Bitcoin】馬斯克「單字」回應Tesla賣比特幣分析　累比特幣累插兩成、馬斯克即澄清
【Bitcoin】馬斯克「單字」回應Tesla賣比特幣分析　累比特幣累插兩成、馬斯克即澄清
【新股IPO】京東物流2618傳場外暗盤升59%一手賺2364元　獲超過100萬人認購凍資5500億（附短片）
【新股IPO】京東物流2618傳場外暗盤升59%一手賺2364元　獲超過100萬人認購凍資5500億（附短片）
【失業貸款】8萬元個人特惠貸款接受申請　陳茂波：3日接7000宗申請（附銀行申請方法）
【失業貸款】8萬元個人特惠貸款接受申請　陳茂波：3日接7000宗申請（附銀行申請方法）
【iBond 2021】券商搶iBond客鬥推優惠 送紅酒戲票及藍籌股
【iBond 2021】券商搶iBond客鬥推優惠 送紅酒戲票及藍籌股
【美股市況】美國5月PMI創新高　道指收市升123點　納指跌0.5%（不斷更新）
【美股市況】美國5月PMI創新高　道指收市升123點　納指跌0.5%（不斷更新）