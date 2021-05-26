  • 30°C
香港時間 : 2021526日 (三) 12:51
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【港鐵屯馬綫】歐陽伯權：屯馬綫測試順利　待政府審批後盡快開通

股市 11:56 2021/05/26

分享：

港鐵 （00066） 舉行股東周年大會，主席歐陽伯權表示，沙中綫工程的屯馬綫啟德至紅磡站的測試、試運進展順利，目前待政府完成審批，希望可以盡快全線開通屯馬綫。港鐵以往公布，屯馬綫預計在今年第三季全線開通，從現有屯馬綫一期終點站啟德，延伸至宋皇臺、土瓜灣、何文田，再經紅磡連上現有港鐵西鐵綫。

沙中綫工程過海段方面，港鐵行政總裁金澤培重申，當中有兩個關鍵工序問題，包括新舊路軌接駁和新信號系統與新車投入，要按原有目標2022年第一季開通「好嚴峻」，希望加快關鍵工序工作，追趕進度。

歐陽伯權表示，港鐵未來10年料動用1000億元建新鐵路和物業發展項目，包括東涌延線、屯門南延線、北環線，以至小蠔灣物業上蓋發展，會以公司盈利和銀行借貸融資。

港鐵暫停過境列車服務多時，歐陽伯權稱，若內地和香港兩地決定通關，港鐵會按服務合約要求提供服務，而港鐵正與港府溝通疫苗外展接種事宜，方便員工接種。

相關文章：

【港鐵沙中線】港鐵去年虧損48億元、全年派息1.23元不變

【MTR Mobile】港鐵App新增連接HKTaxi或eTaxi預約的士程式　增設輕鐵實時到站、港鐵商場泊車位資訊

編輯：麥德銘

港鐵主席歐陽伯權（圖左）稱屯馬綫測試順利，待政府審批後盡快開通。

港股 港鐵公司（00066） 歐陽伯權 屯馬綫 金澤培 沙中綫工程 港鐵

上一篇文章

【新股IPO】本地券商致富遞交上市申請　集資最多5億元、去年新股熱潮下孖展利息收入翻倍

下一篇文章

【電子消費券】AlipayHK夥拍信和旗下商場　預告推數百萬元優惠現金券
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【Bitcoin】馬斯克「單字」回應Tesla賣比特幣分析　累比特幣累插兩成、馬斯克即澄清
【Bitcoin】馬斯克「單字」回應Tesla賣比特幣分析　累比特幣累插兩成、馬斯克即澄清
【iBond 2021】券商搶iBond客鬥推優惠 送紅酒戲票及藍籌股
【iBond 2021】券商搶iBond客鬥推優惠 送紅酒戲票及藍籌股
【新股IPO】京東物流2618傳場外暗盤升59%一手賺2364元　獲超過100萬人認購凍資5500億（附短片）
【新股IPO】京東物流2618傳場外暗盤升59%一手賺2364元　獲超過100萬人認購凍資5500億（附短片）
【美股市況】美國5月PMI創新高　道指收市升123點　納指跌0.5%（不斷更新）
【美股市況】美國5月PMI創新高　道指收市升123點　納指跌0.5%（不斷更新）
【失業貸款】8萬元個人特惠貸款接受申請　陳茂波：3日接7000宗申請（附銀行申請方法）
【失業貸款】8萬元個人特惠貸款接受申請　陳茂波：3日接7000宗申請（附銀行申請方法）
【新股IPO】京東物流2618今起招股　一手入場費4380元（附短片）
【新股IPO】京東物流2618今起招股　一手入場費4380元（附短片）