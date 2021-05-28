【港鐵屯馬綫】屯馬綫6月27日全線通車 新增宋皇臺、土瓜灣站（圖解屯馬綫各站特點）

▲ 陳帆表示屯馬綫將於6月27日全線開通。

港鐵 （00066） 屯馬綫全線通車有期，運房局局長陳帆表示屯馬綫將於6月27日全線開通。隨現有屯馬綫一期由烏溪沙連接至啟德，屯馬綫全綫通車，將延伸至宋皇臺、土瓜灣兩個新車站，再經何文田、紅磡連上現有港鐵西鐵綫，全長達56公里，全程有6個可轉至其他港鐵線路的車站。

陳帆表示，屯馬綫繁忙時段列車為3分鐘一班，預告港鐵將與其他公共交通工具營辦商提供轉乘優惠。對於同屬沙中綫工程的過海段南北綫工程，陳帆重申現時進度有相當嚴峻的挑戰，政府及港鐵公司會全力加大力度追趕進度。

港鐵收市後公布，屯馬綫全綫票價為23.6元，並以兩個新車站為例，由土瓜灣來往尖東的單程車費為5.6元，車程須時9分鐘，而由土瓜灣往返中環單程需12.5元，車程為20分鐘。

圖解屯馬綫新車站重點

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港鐵更新今年度票價減價1.85% 6月27日生效，可見【下一頁】

港鐵預告未來10年投資1000億

港鐵本周舉行股東周年大會時，港鐵主席歐陽伯權已表示，沙中綫工程的屯馬綫二期測試、試運進展順利，目前正等待政府完成審批，希望可以盡快全線開通屯馬綫。

港鐵行政總裁金澤培於周年大會重申，沙中綫過海段當中有兩個關鍵工序問題，包括新舊路軌接駁和新信號系統與新車投入，要按原有目標2022年第一季開通「好嚴峻」，希望加快關鍵工序工作，追趕進度。

歐陽伯權表示，港鐵未來10年料動用1000億元建新鐵路和物業發展項目，包括東涌延線、屯門南延線、北環線，以至小蠔灣物業上蓋發展，會以公司盈利和銀行借貸融資。

港鐵暫停過境列車服務多時，歐陽伯權稱，若內地和香港兩地決定通關，港鐵會按服務合約要求提供服務，而港鐵正與港府溝通疫苗外展接種事宜，方便員工接種。

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編輯：麥德銘