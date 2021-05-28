【港鐵屯馬綫】屯馬綫將於6月27日全線開通 新增宋皇臺、土瓜灣站（第四版）

▲ 陳帆表示屯馬綫將於6月27日全線開通。

港鐵 （00066） 屯馬綫工程接近尾聲，運房局局長陳帆中午就港鐵屯馬綫會見傳媒，陳帆表示屯馬綫將於6月27日全線開通。港鐵以往公布，屯馬綫預計在今年第三季全線開通，從現有屯馬綫一期終點站啟德，延伸至宋皇臺、土瓜灣、何文田，再經紅磡連上現有港鐵西鐵綫。

港鐵本周舉行股東周年大會，港鐵主席歐陽伯權表示，沙中綫工程的屯馬綫二期測試、試運進展順利，目前正等待政府完成審批，希望可以盡快全線開通屯馬綫。

沙中綫工程過海段方面，港鐵行政總裁金澤培於周年大會重申，當中有兩個關鍵工序問題，包括新舊路軌接駁和新信號系統與新車投入，要按原有目標2022年第一季開通「好嚴峻」，希望加快關鍵工序工作，追趕進度。

歐陽伯權表示，港鐵未來10年料動用1000億元建新鐵路和物業發展項目，包括東涌延線、屯門南延線、北環線，以至小蠔灣物業上蓋發展，會以公司盈利和銀行借貸融資。

港鐵暫停過境列車服務多時，歐陽伯權稱，若內地和香港兩地決定通關，港鐵會按服務合約要求提供服務，而港鐵正與港府溝通疫苗外展接種事宜，方便員工接種。

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編輯：麥德銘