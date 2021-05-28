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【港鐵屯馬綫】屯馬綫將於6月27日全線開通 新增宋皇臺、土瓜灣站（圖解屯馬綫各站特點）

股市 13:21 2021/05/28

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陳帆表示屯馬綫將於6月27日全線開通。

港鐵 （00066） 屯馬綫工程接近尾聲，運房局局長陳帆中午就港鐵屯馬綫會見傳媒，陳帆表示屯馬綫將於6月27日全線開通。港鐵以往公布，屯馬綫預計在今年第三季全線開通，從現有屯馬綫一期終點站啟德，延伸至宋皇臺、土瓜灣、何文田，再經紅磡連上現有港鐵西鐵綫，全長達56公里。

陳帆表示，屯馬綫繁忙時段列車為3分鐘一班，預告港鐵將與其他公共交通工具營辦商提供轉乘優惠。對於同屬沙中綫工程的過海段南北綫工程，陳帆重申現時進度有相當嚴峻的挑戰，政府及港鐵公司會全力加大力度追趕進度。

圖解屯馬綫新車站重點

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港鐵本周舉行股東周年大會時，港鐵主席歐陽伯權已表示，沙中綫工程的屯馬綫二期測試、試運進展順利，目前正等待政府完成審批，希望可以盡快全線開通屯馬綫。

港鐵行政總裁金澤培於周年大會重申，沙中綫過海段當中有兩個關鍵工序問題，包括新舊路軌接駁和新信號系統與新車投入，要按原有目標2022年第一季開通「好嚴峻」，希望加快關鍵工序工作，追趕進度。

歐陽伯權表示，港鐵未來10年料動用1000億元建新鐵路和物業發展項目，包括東涌延線、屯門南延線、北環線，以至小蠔灣物業上蓋發展，會以公司盈利和銀行借貸融資。

港鐵暫停過境列車服務多時，歐陽伯權稱，若內地和香港兩地決定通關，港鐵會按服務合約要求提供服務，而港鐵正與港府溝通疫苗外展接種事宜，方便員工接種。

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編輯：麥德銘

港股 港鐵公司（00066） 歐陽伯權 屯馬綫 金澤培 沙中綫工程 港鐵

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