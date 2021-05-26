【東京奧運】國際奧委會：根本無考慮取消 將如期舉辦

日本離舉辦東京奧運只有不足兩個月，但當地新冠肺炎疫情嚴峻，日本民眾及各組織都大力發聲反對舉辦東京奧運，令人質疑能否繼續舉行東奧。國際奧委會委員表示，東京奧運會將如期舉辦，根本沒有考慮取消。

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資深國際奧委會(IOC)委員龐德（Dick Pound）受訪時指出，目前日本政府針對東京奧運的防疫措施可以有效保護奧運選手，亦可按照情況收緊防疫措施，而且亦會每日為選手檢測新冠病毒。當發現懷疑確診個案，將會被立刻隔離。雖然龐德認為日本政府的防疫措施有效，但他不能保證選手會在疫情下絕對安全。

龐德早前估計，東京奧運有約7成半機會能如期舉行，但現時他認為隨科學家對新冠病毒的了解日益增加，東奧如期進行可能性大增。龐德亦強調，參與籌劃及執行奧運的相關人士，從來沒有考慮取消東京奧運。國際奧委會建議參與東奧的選手前往日本比賽前需接種新冠疫苗，並出版有關防範新冠病毒的小冊子予選手，提醒他們時刻注意疫情。

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國際奧委會主席巴赫（Thomas Bach）指，已進入舉辦東京奧運的最後階段，首要確保所有人，包括運動員、參與者及日本民眾的健康安全，組織一次安全而有保障的奧運會。

然而，日本國內希望取消東京奧運的聲音高漲，本月初，由東京約6,000名醫生組成的東京醫護人員協會發起請願信，要求取消東京奧運，並於9日內收集約35萬人簽署。

責任編輯：郭麗明