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【疫苗假期】一文看各企業的疫苗接種安排　邊間有打針假？（不斷更新）

Hot Talk 21:45 2021/05/31

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【打針假】一文看各企業的疫苗接種安排　邊間有打針假或打針獎賞？

香港疫情漸見緩和，港府再加強力度鼓勵市民接種新冠疫苗，預防本地疫情出現第五波大規模爆發，商界近期也不斷出手，以假期和經濟誘因鼓勵員工、市民接種疫苗。多家企業、金融機構均向員工提供「疫苗假期」，包括香港迪士尼樂園、海洋公園、金管局、證監會、積金局、財匯局、監警會、中國銀行、港鐵 （00066） 、中電 （00002） 、新世界 （00017） 、銀娛 （00027） 、日清食品 （01475） 、半島酒店 （00045） 、時富集團  （01049） 、信和置業、羅兵咸永道、德勤、利嘉閣地產、馬會、醫管局、機管局、香港科技園公司、旅遊業監管局、

港府於5月底公布，公務員及政府僱用人士可以在限期內，申請最多兩日「疫苗假期」。

接種復星BioNTech疫苗要注意甚麼？【下一頁】

證監會：金融機構高層完成接種2劑疫苗 抵港可豁免強制檢測，可見【下一頁】

各界「谷針」大計，疫苗抽獎及獎勵活動一覽【下一頁】

【5月31日更新】

醫管局

醫管局更新疫苗假期安排，指出會為已接種疫苗的醫管局員工提供特許休假安排。醫管局發言人指，所有員工在接種一劑疫苗後，均可申請一日特許休假，讓員工充份休息，以及鼓勵未接種疫苗的員工盡快接種疫苗，有關安排亦適用於早前已接種疫苗的員工。 為

確保公立醫院的服務不受影響，醫管局正研究特許休假的詳細安排，會盡快向員工公布細節。

監警會

監警會宣布由6月1日起至8月31日， 員工於接種每一 劑疫苗後，均將享有「 疫苗假期 」一天 。而員工若已於今年5月 31日或之前接種疫苗 ， 亦可以就每一劑新冠疫苗 ， 申請於2022年3月31日或之前特許缺勤一天 。

香港科技園公司

科技園公司表示，將為接種疫苗的員工提供疫苗假期，而較早前已接種疫苗的員工亦可享同等假期。此外，公司亦會安排專業機構提供醫療諮詢和相關資訊，讓員工可安心接種疫苗。

數碼港

由6月1日起至8月31日，為接種每劑新冠疫苗的員工提供一日有薪假期，鼓勵員工盡早接種疫苗，並在接種後可以有充足休息時間。

海洋公園

海洋公園升級員工疫苗假期。海洋公園指，再為已接種疫苗員工提供額外半天有薪假期。全職員工完成接種兩劑疫苗可享合共兩天有薪假期，而兼職員工則可獲發相等於兩天疫苗假期的工資。

早前公園指，所有全職合約員工可於接種第一及第二劑疫苗48小時內，分別享有半天及1天有薪假期，即共可享1.5天假期。兼職員工在完成接種兩劑疫苗後，將一次過獲發相當於1.5天疫苗假期的薪金。

旅遊業監管局

旅監局表示，支持政府宣布政府僱員在接種每一劑疫苗後，可於接種後享有「疫苗假期」一天，並將實行同樣政策。

積金局

積金局宣布，為響應政府鼓勵政府僱員接種新冠疫苗的「疫苗假期」措施，將會作出相應安排。

證監會

證監會表示，將向全體員工提供兩天疫苗假期，亦會向有意在接種疫苗前進行健康檢查的員工提供資助。

證監會又鼓勵持牌中介機構考慮適當措施，推動員工盡早接種疫苗。

保險業監管局

保監局表示，為鼓勵更多人接種疫苗，員工接種新冠疫苗可享有薪假期。由6月1日起，所有員工接種第一劑及第二劑疫苗均可享有一日有薪假期，相關安排適用於此日期前已接種疫苗的員工。

金管局

據了解，金管局會為完成疫苗接種的員工提供額外兩日假期。

早前金管局指，員工於辦工時間內接種疫苗，可在接種當日在家休息，如有需要可再延長在家休息的時間。

日清食品

日清食品 （01475） 表示，員工每打一劑疫苗均可享有兩日假期。這意味完成兩劑疫苗共享有四日假期。

羅兵咸永道

員工接種每劑疫苗可一日有薪假期。

財匯局

財務匯報局指，由6月1日起，為旗下僱員每打一針新冠疫苗提供1日有薪假。

港鐵

港鐵 （00066） 已通知員工，除原有的一天身心健康假，當員工完成接種兩劑疫苗後，可以獲得額外多一天假期。

【疫苗假期優惠】港鐵送500張全年車票　員工打完兩針可獲額外假期

中電

中電 （00002） 旗下中華電力公布，已推出一系列措施鼓勵員工接種疫苗，而為鼓勵更多員工接種疫苗，中華電力將為每位完成接種疫苗的員工及其家庭成員，以每人200元計算，向慈善機構捐出最多100萬元，同時於工作安排作出協調，方便員工於辦公時間內接種疫苗，並將向每位完成接種兩劑疫苗的員工提供有薪假期及酒店餐券等。

中電員工的打針安排【下一頁】

新世界

新世界發言人表示，為接種疫苗員工提供兩天有薪針假，早於今年1月1日起，透過旗下富通保險向香港員工提供免費疫苗副作用保障等。集團亦正安排員工外展接種服務，詳情稍後公布

利嘉閣地產

6月1日起，所有員工凡接種疫苗，每接種一針即可享有一天有薪假期，接種滿兩針即享有兩天有薪假期

市建局

自5月24日開始，已為員工提供疫苗假期及相關支援措施，包括容許員工在上班時間接種疫苗，員工在接種每一劑疫苗後，可於接種後享有「疫苗假期」一天等

港府

公務員和政府聘用人員，於6月1日至8月31日接種每一劑疫苗可享有疫苗假期。所有5月31前已施打疫苗的公務員就打每一劑疫苗，可申請明年3月31日前放一日假，並要求其他法定機構定推出相同措施。

政府推公務員每次打疫苗可申請一日假期 將推出安心出行2.0，可見【下一頁】

實惠、時富

時富集團 （01049） 旗下時富金融、實惠集團、時富量化金融公布，集團僱員即日起在接種每劑疫苗後，將獲得一日疫苗假期，5月31日或之前已經接種疫苗的員工，可就每劑疫苗申請在今年12月31日之前放一日疫苗假期。

【5月28日更新】

信和置業

信和集團員工接種2劑新冠疫苗，可享2日假期。

信和抽打針送樓抽獎，詳見【下一頁】

銀娛

在澳門經營的銀河娛樂 （00027） 宣布，今年6月至7月完成接種2劑新冠疫苗的員工，可享最多2日的「特別接種假期」，並且會在下月10日至12日邀請澳門衛生局到旗下物業「澳門銀河」設立外展新冠疫苗接種站。

【5月26日更新】

馬會

馬會推出員工疫苗接種支援計劃，已完成接種兩劑疫苗的全職、臨時和月薪兼職員工，可申請最多3天有薪特別假期。時薪兼職員工，完成每劑疫苗接種，可以申請1.5天有薪特別假期，相當於12小時的薪金。

已接種疫苗的馬會員工可獲額外的醫療和人壽保險保障，馬會並為員工提供醫療諮詢支援，評估是否適合接種疫苗。

德勤

德勤早前指，接種復必泰疫苗的員工享有一日有薪假期

中國銀行

中國銀行（香港）指，員工可按需要在工作時間內前往接種疫苗，當天不用上班。員工於接種疫苗後，如有需要可留家休息，有關安排不會扣除薪金或任何假期。

半島酒店

半島酒店業主大酒店 （00045） 每名員工打齊2針，除了可獲2天有薪假外，更可最多獲4,000元現金。

迪士尼樂園

迪士尼樂園正為演員提供接種疫苗誘因，包括提供獎金及假期。

海洋公園

海洋公園指，所有全職合約員工可於接種第一及第二劑疫苗48小時內，分別享有半天及1天有薪假期，即共可享1.5天假期。兼職員工在完成接種兩劑疫苗後，將一次過獲發相當於1.5天疫苗假期的薪金。

醫管局

醫管局指，在維持24小時醫院服務的大前提下，部門主管可按員工已預約疫苗的時段，按實際連作需要讓員工暫離工作崗位接種疫苗，個別醫院設有注射站。若員工在接種疫苗後有不適，可按現有機制申請病假。

為鼓勵員工接種疫苗，各醫院聯網安排不同宣傳活動，例如提供小食或飲品。一如每年的流感疫苗接種計劃，亦會設計特別版紀念襟章送給員工。

機管局

機管局指，員工於注射第一針疫苗當日享有1日假期，並於注射第二針疫苗當日及其後1日享有共2日假期，即前後合共有3日假期。措施已由4月20日起推行。

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