【疫苗假期】一文看各企業的疫苗接種安排　邊間有打針假或打針獎賞？（不斷更新）

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香港疫情漸見緩和，港府再加強力度鼓勵市民接種新冠疫苗，預防本地疫情出現第五波大規模爆發，商界近期也不斷出手，以假期和經濟誘因鼓勵員工、市民接種疫苗。隨多家企業、金融機構供接種疫苗員工申請「疫苗假期」，港府於5月底公布，公務員及政府僱用人士可以在限期內，申請最多兩日「疫苗假期」。
據港府5月31日資料，香港總共注射236萬劑新冠疫苗，當中已接種第二針的人口為100.4萬人，佔香港人口約15.3%，至少已打一劑的人口為135.9萬人，佔香港人口20.7%。
接種復星BioNTech疫苗要注意甚麼？【下一頁】
證監會：金融機構高層完成接種2劑疫苗 抵港可豁免強制檢測，可見【下一頁】
新世界
新世界發言人表示，為接種疫苗員工提供兩天有薪針假，早於今年1月1日起，透過旗下富通保險向香港員工提供免費疫苗副作用保障等。集團亦正安排員工外展接種服務，詳情稍後公布
利嘉閣地產
6月1日起，所有員工凡接種疫苗，每接種一針即可享有一天有薪假期，接種滿兩針即享有兩天有薪假期
市建局
自5月24日開始，已為員工提供疫苗假期及相關支援措施，包括容許員工在上班時間接種疫苗，員工在接種每一劑疫苗後，可於接種後享有「疫苗假期」一天等
港府
公務員和政府聘用人員，於6月1日至8月31日接種每一劑疫苗可享有疫苗假期。所有5月31前已施打疫苗的公務員就打每一劑疫苗，可申請明年3月31日前放一日假，並要求其他法定機構定推出相同措施。
政府推公務員每次打疫苗可申請一日假期 將推出安心出行2.0，可見【下一頁】
實惠、時富
時富集團 （01049） 旗下時富金融、實惠集團、時富量化金融公布，集團僱員即日起在接種每劑疫苗後，將獲得一日疫苗假期，5月31日或之前已經接種疫苗的員工，可就每劑疫苗申請在今年12月31日之前放一日疫苗假期。
信和置業
信和集團員工接種2劑新冠疫苗，可享2日假期。
信和抽打針送樓抽獎，詳見【下一頁】
銀娛
在澳門經營的銀河娛樂 （00027） 宣布，今年6月至7月完成接種2劑新冠疫苗的員工，可享最多2日的「特別接種假期」，並且會在下月10日至12日邀請澳門衛生局到旗下物業「澳門銀河」設立外展新冠疫苗接種站。
馬會
馬會推出員工疫苗接種支援計劃，已完成接種兩劑疫苗的全職、臨時和月薪兼職員工，可申請最多3天有薪特別假期。時薪兼職員工，完成每劑疫苗接種，可以申請1.5天有薪特別假期，相當於12小時的薪金。
已接種疫苗的馬會員工可獲額外的醫療和人壽保險保障，馬會並為員工提供醫療諮詢支援，評估是否適合接種疫苗。
德勤
德勤早前指，接種復必泰疫苗的員工享有一日有薪假期。
中國銀行
中國銀行（香港）指，員工可按需要在工作時間內前往接種疫苗，當天不用上班。員工於接種疫苗後，如有需要可留家休息，有關安排不會扣除薪金或任何假期。
半島酒店
半島酒店業主大酒店 （00045） 每名員工打齊2針，除了可獲2天有薪假外，更可最多獲4,000元現金。
迪士尼樂園
迪士尼樂園正為演員提供接種疫苗誘因，包括提供獎金及假期。
海洋公園
海洋公園指，所有全職合約員工可於接種第一及第二劑疫苗48小時內，分別享有半天及1天有薪假期，即共可享1.5天假期。職員工在完成接種兩劑疫苗後，將一次過獲發相當於1.5天疫苗假期的薪金。
醫管局
醫管局指，在維持24小時醫院服務的大前提下，部門主管可按員工已預約疫苗的時段，按實際連作需要讓員工暫離工作崗位接種疫苗，個別醫院設有注射站。若員工在接種疫苗後有不適，可按現有機制申請病假。
為鼓勵員工接種疫苗，各醫院聯網安排不同宣傳活動，例如提供小食或飲品。一如每年的流感疫苗接種計劃，亦會設計特別版紀念襟章送給員工。
機管局
機管局指，員工於注射第一針疫苗當日享有1日假期，並於注射第二針疫苗當日及其後1日享有共2日假期，即前後合共有3日假期。措施已由4月20日起推行。
金管局
金管局指，員工於辦工時間內接種疫苗，可在接種當日在家休息，如有需要可再延長在家休息的時間。
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