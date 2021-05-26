【打針假】一文看各企業的疫苗接種安排　邊間有打針假或打針獎賞？（不斷更新）

▲ 【打針假】一文看各企業的疫苗接種安排 邊間有打針假或打針獎賞？

政府表示，本港市民接種疫苗需求轉弱，考慮捐出疫苗。按照政府公布，截至5月24日，已接種中生製藥 （01177） 有份投資的科興疫苗約94萬劑，接種由輝瑞BioNTech及復星醫藥 （02196） 的復必泰疫苗則有約123萬劑，反映復必泰疫苗的需支遠大於科興疫苗。為鼓勵員工接種疫苗，不少企業推出「打針假」，增加打針誘因。

接種復星BioNTech疫苗要注意甚麼？【下一頁】

馬會

馬會推出員工疫苗接種支援計劃，已完成接種兩劑疫苗的全職、臨時和月薪兼職員工，可申請最多3天有薪特別假期。時薪兼職員工，完成每劑疫苗接種，可以申請1.5天有薪特別假期，相當於12小時的薪金。

已接種疫苗的馬會員工可獲額外的醫療和人壽保險保障，馬會並為員工提供醫療諮詢支援，評估是否適合接種疫苗。

德勤

德勤早前指，接種復必泰疫苗的員工享有一日有薪假期。

中國銀行

中國銀行（香港）指，員工可按需要在工作時間內前往接種疫苗，當天不用上班。員工於接種疫苗後，如有需要可留家休息，有關安排不會扣除薪金或任何假期。

半島酒店

半島酒店業主大酒店 （00045） 每名員工打齊2針，除了可獲2天有薪假外，更可最多獲4,000元現金

迪士尼樂園

迪士尼樂園正為演員提供接種疫苗誘因，包括提供獎金及假期。

截至5月24日，已運抵香港的科興及復必泰疫苗各約200萬劑，當中尚未使用的科興疫苗約105萬劑，復必泰疫苗則約84萬劑。

海洋公園

海洋公園指，所有全職合約員工可於接種第一及第二劑疫苗48小時內，分別享有半天及1天有薪假期，即共可享1.5天假期。職員工在完成接種兩劑疫苗後，將一次過獲發相當於1.5天疫苗假期的薪金。

醫管局

醫管局指，在維持24小時醫院服務的大前提下，部門主管可按員工已預約疫苗的時段，按實際連作需要讓員工暫離工作崗位接種疫苗，個別醫院設有注射站。若員工在接種疫苗後有不適，可按現有機制申請病假。

為鼓勵員工接種疫苗，各醫院聯網安排不同宣傳活動，例如提供小食或飲品。一如每年的流感疫苗接種計劃，亦會設計特別版紀念襟章送給員工。

機管局

機管局指，員工於注射第一針疫苗當日享有1日假期，並於注射第二針疫苗當日及其後1日享有共2日假期，即前後合共有3日假期。措施已由4月20日起推行。

金管局

金管局指，員工於辦工時間內接種疫苗，可在接種當日在家休息，如有需要可再延長在家休息的時間。

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