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【輝瑞疫苗】俄國疑天價收買KOL 抹黑謊稱害死數百人

環球社會熱點 16:54 2021/05/26

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新冠疫苗的致死副作用至今仍是不少民眾拒絕接種的原因之一，有傳俄羅斯正利用這一點，發動網路抹黑。有KOL聲稱受與俄國背景的公關公司邀請，在網上宣傳輝瑞疫苗導致數百人死亡，並設法避免被標籤為受贊助或廣告，意圖在網路世界帶風向。

Moderna疫苗對12至17歲青少年 有效率100% 【下一頁】

英國傳媒《衛報》報稱，一群法國及德國的YouTuber、博客主和在其他KOL聲稱，受一間名為Fazze的公關公司邀請，在網絡上向粉絲宣傳，接種輝瑞疫苗（Pfizer）涉嫌釀成數百人死亡。報道指，Fazze上周曾聯絡數位宣傳健康科學的法國YouTubers，並以非常不流利的英文要求他們，向粉絲解釋「接種輝瑞疫苗人士的死亡率，幾乎是接種阿斯利康（AstraZeneca）人士的3倍」。

據悉，自稱是「連接KOL及廣告商的市場策劃平台」的Fazze更附上連結，要求KOL引用一篇歐洲藥品管理局（European Medicines Agency，簡稱EMA）數據流出的報道，數據內容被指是輝瑞疫苗致死率高的證據。不過經查證後確定，洩漏的數據並無提及致死率。另外，Fazze更會要求KOL盡量表現得是自己對疫苗議題充滿興趣，務求將內容以獨立角度呈現，以避免帖文或影片被標籤為「含有廣告或贊助」。

擁有120萬訂閱的法國科學知識YouTuber格拉塞（Léo Grasset），出示電郵截圖，指Fazze曾表示相關活動有「龐大的預算」（colossal budget），但拒絕透客戶身份。無獨有偶，另一位擁有150萬訂閱者的德國YouTuber及博客主Mirko Drotschman，亦引用電郵截圖，表示相關公關公司邀請他加入「訊息宣傳運動」，向粉絲宣揚接種輝瑞疫苗後死亡人數眾多。對方更在電郵要求Mirko Drotschman提供訂閱人士年齡、願意花費金額等統計資料。

俄州抽獎「谷針」奏效 逾270萬人已接種新冠疫苗 【下一頁】

法國調查網站Fact&Furious表示，Fazze的預算相當可觀（considerable），並能支付KOL開出的「任何價格」（the rate you wish）。LinkedIn表示，Fazze管理者來自莫斯科，並曾在一家據報由俄羅斯企業家創立的代理公司工作。

責任編輯：李俊儀

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