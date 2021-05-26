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【微軟Build2021】10年最大更新　微軟CEO搶先預告新一代Windows

科技 11:44 2021/05/26

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微軟行政總裁Satya Nadella在會上預告微軟的Windows作業系統，即將推出10年來最重要的更新。

微軟（Microsoft）一年一度的開發者大會Microsoft Build正式揭幕。微軟行政總裁Satya Nadella在會上率先進行開場演講，並預告微軟的Windows作業系統，即將推出10年來最重要的更新。

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Satya Nadella在會上提到，新版Windows將會是10年來最重要的升級，將為開發人員、創作者帶來更多開發空間與商業機會，暗示會有全新的App商店、開放平台架構等。他也稱自己已試用多個月，對新版Windows充滿信心。

外媒The Verge則指出，微軟或將會修改現時Windows商店的策略，解除原有的格式限制，如Chrome、Firefox等瀏覽器，未來都可藉由Windows發布更新。不過目前微軟尚未正式公布下一版Windows的登場時間。外媒預測，新版Windows或會在今年下半年推出。

而在這次大會上，除了預告新一代Windows即將登場外，微軟也公布了一系列關於公有雲Azure、Windows與Edge的開發工具。

【終止開發】微軟終止開發Windows 10X系統　Surface Neo雙屏幕設備推出無望

責任編輯：曾曉汶

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