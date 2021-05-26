▲ 【電子消費券】AlipayHK夥拍信和旗下商場 預告推數百萬元優惠現金券

港府擬暑假接受發記5000元電子消費券，大型商場陸續和電子消費券支付工具營辦商結盟，信和集團公布，與AlipayHK達成戰略合作，預告信和旗下商場將與AlipayHK推出總值數百萬元的獨家優惠現金券，消費者可將商場優惠券與政府電子消費券一同使用。信和、AlipayHK優惠現金券詳情有待公布，但預告日常生活貨品、手提電話、電器、食肆及戲院都可使用。

圖看商場與電子消費券支付營辦商合作

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支付寶港澳台地區總經理李詠詩稱，商場聯動合作方式可令市民手中消費券的價值不止於港幣5000元。她表示，商場和商舖透過AlipayHK平台的派發優惠券服務，能夠令相關優惠更精準投放和接觸到更多用。

支付寶香港表示，AlipayHK用戶可獲最多70元的迎新電子禮券。

信和集團資產管理董事蔡碧林稱，信和旗下商場與AlipayHK合作商戶高達7成，是場內最多顧客使用的電子錢包。

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編輯：麥德銘