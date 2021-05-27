【日本疫情】東京都緊急狀態延至6月20日（第二版）

日本新冠疫情持續，感染人數不斷增長。早前頒布的9都府縣緊急狀態宣言於5月31日屆滿，東京都及多個地方政府鑑於疫情未見放緩，要求日本政府延長。菅義偉政府周四（27日）傍晚決定，緊急狀態宣言延至6月20日，與沖繩縣看齊。

（第二版更新日本政府延長緊急狀態宣言）

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日本首相菅義偉傍晚與內閣官員商討後，決定將東京都等9個都道府縣的緊急事態宣言，由原定下周一（5月31日）結束，延長至6月20日，與沖繩縣看齊。政府周五（28日）再與傳染病專家磋商後，正式公布決定。

東京都政府周二（25日）就要求延長緊急狀態宣言展開磋商，都知事小池百合子表示會聽從專家建議及與商家討論，周三與埼玉、千葉、神奈川3縣召開視象會議，商討應對方針。

其他地區如福岡及大阪等，亦要求延長緊急狀態宣言。福岡縣知事服部誠太郎周二（25日）表示，已向日本政府要求延長，並指當地感染人數呈現減少趨勢，但病床使用率較高，認為不能如期解除緊急狀態宣言。大阪府﹑京都府及兵庫縣同樣希望延長，向日本政府明確表達意願。

責任編輯：吳漢培