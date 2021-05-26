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【日本疫情】東京要求延長緊急狀態宣言 或至6月底

環球社會熱點 11:40 2021/05/26

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日本新冠疫情持續，感染人數不斷增長。早前頒布的9都府縣緊急狀態宣言將於5月31日屆滿，東京都及多個地方政府鑑於疫情未見放緩，向日本政府要求延長，並展開相討。據悉，緊急狀態宣言可能會延至6月20日。

【日本疫情】大阪佔全國三分一死亡個案 病床陷短缺 【下一頁】

美日同派定心丸 提升旅遊警示不影響奧運 【下一頁】

東京都政府周二（25日）就要求延長緊急狀態宣言展開磋商，都知事小池百合子表示會聽從專家建議，以及與商家討論，並最快於周三（26日）與埼玉、千葉、神奈川3縣召開視象會議，商討應對方針。

其他地區如福岡及大阪等，亦有意要求延長緊急狀態宣言。福岡縣知事服部誠太郎周二（25日）表示，已向日本政府要求延長，並指雖然當地感染人數呈現減少趨勢，但病床使用率較高，認為不能如期解除緊急狀態宣言。大阪府﹑京都府及兵庫縣同樣希望延長，將向日本政府明確表達意願。

日本政府將在周五（28日）公布最終決定，據悉政府內部一致同意，緊急狀態宣言難在下周一（31日）解除，目前主要討論是把緊急狀態宣言延至6月20日，與沖繩縣同步。但亦有官員建議提前一周，只延至6月13日。

責任編輯：吳漢培

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