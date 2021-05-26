【超級血月】今晚現「超級血月」7時9分開始月全食過程　錯過再等12年

近期星象多變化，除了土星開始逆行，月球亦將呈現罕見天文現象－「超級血月」（Super Blood Moon）及月全食。月全食會在今晚晚上7時9分開始。下一次的「超級月亮」和月全食的雙重天文現象，將於2033年再次重現。「超級血月」屬天文現象，當太陽光線經過地球大氣層，藍色光會散射掉，而通過地球大氣折射效應，陽光中的紅色光線會偏折到沒有陽光直照的月球表面，故月全食時形成暗紅色。

去年萬聖節底下，上空出現難得一見的「藍月亮」（Blue moon），今年再有罕見天文現象呈現上空。全港多區都可以肉眼觀賞到「超級血月」。天文台表示，月全食同時為今年最大的超級滿月，於5月26日晚上7時9分開始，至下午7時28分結束，持續約19分鐘。

月全食過程

6：56pm 月出

7：11pm 食既

7：19pm 食甚

7：26pm 生光

8：52pm 復圓

9：50pm 半影食終

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記者：謝卓榮