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【超級血月】今晚現「超級血月」7時9分開始月全食過程　錯過再等12年

Hot Talk 11:19 2021/05/26

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近期星象多變化，除了土星開始逆行，月球亦將呈現罕見天文現象－「超級血月」（Super Blood Moon）及月全食。月全食會在今晚晚上7時9分開始。下一次的「超級月亮」和月全食的雙重天文現象，將於2033年再次重現。「超級血月」屬天文現象，當太陽光線經過地球大氣層，藍色光會散射掉，而通過地球大氣折射效應，陽光中的紅色光線會偏折到沒有陽光直照的月球表面，故月全食時形成暗紅色。

去年萬聖節底下，上空出現難得一見的「藍月亮」（Blue moon），今年再有罕見天文現象呈現上空。全港多區都可以肉眼觀賞到「超級血月」。天文台表示，月全食同時為今年最大的超級滿月，於5月26日晚上7時9分開始，至下午7時28分結束，持續約19分鐘。

月全食過程

  • 6：56pm 月出
  • 7：11pm 食既
  • 7：19pm 食甚
  • 7：26pm 生光
  • 8：52pm 復圓
  • 9：50pm 半影食終

相關文章：【藍月亮】萬聖節遇上「藍月亮」、錯過要等3年　港股「藍月亮」又幾時有？

記者：謝卓榮

天文學 土星 月球 地球 太陽 超級月亮
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