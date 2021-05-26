【電動車】理想汽車料第二季收入至少增1.05倍　李想回應第二上市傳聞：錢多多益善、理想美股抽升逾7%

▲ 【新股IPO】理想汽車傳考慮二次上市 創辦人李想：錢肯定多多益善

美國上市的中資電動車股理想汽車（美：LI）公布業績，理想汽車第一季收入35.8億元（人民幣，下同），按年增長319.8%，按季跌13.8%；股東應佔虧損為3.6億元，去年同期蝕2.3億元。理想汽車早前傳出部署香港二次上市，創辦人兼行政總裁李想最新回應「二次上市」傳聞稱，錢肯定是多多益善。

理想汽車美股開市後抽升逾7%，最新報21.4美元，升7%。

理想汽車首季汽車銷售額34.6億元，增長311.8%，汽車業務利潤率為16.9%。

理想汽車預計，第二季汽車交付量在1.45萬至1.55萬輛，增長119.6%至134.7%；第二季收入在40億至42.7億之間，按年增長104.6%至119%。

李想回應第二上市傳聞稱「多多益善」

李想接受內媒訪問時稱，理想在內的三大造車新勢力的對手包括特斯拉Tesla（美：TSLA）、小米 （01810） 、百度 （09888） 等新玩家以及傳統車企，各方資金都非常充足，理想汽車不介意以任何一種方式獲得資金儲備，包括從二級市場融資、銀行貸款和發債。

據早前報道，中資電動車新勢力—小鵬汽車（美：XPEV）、蔚來（美：NIO）和理想汽車已委聘投行籌備香港上市事宜，當中小鵬、蔚來首季已經交表，而理想汽車尚未遞表。

蔚來、小鵬傳已遞交上市申請、理想汽車尚未遞表 合共集資390億元，可見【下一頁】

對於小米百度參與造車，李想形容：

汽車特別簡單，還是拿產品說話。對於車企的評價，還是要回歸到產品和銷量上。

李想表示，目前理想汽車的自動駕駛研發團隊規模在300人左右，年底會擴大到600人，認為自動駕駛能力和輔助駕駛能力應該是智能汽車的標準配備。

相關文章：

【電動車】理想汽車CEO：目標2025年奪20%市場份額 拿全球頭部企業競爭門票

【電動車】華為擬與長安汽車研發及設計晶片 長安汽車：不屬實（第二版）

編輯：麥德銘