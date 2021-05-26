【新股IPO】理想汽車傳考慮二次上市　創辦人李想：錢肯定多多益善

▲ 理想汽車早前傳出考慮在香港二次上市，圖為公司電動車「ONE」

美國上車的中資電動車廠理想汽車（美：LI）早前傳出部署香港二次上市，創辦人兼行政總裁李想回應「二次上市」傳聞稱，錢肯定是多多益善，因為三大造車新勢力的對手包括特斯拉Tesla（美：TSLA）、小米 （01810） 、百度 （09888） 等新玩家以及傳統車企，資金都非常充足，理想汽車不介意以任何一種方式獲得資金儲備，包括從二級市場融資、銀行貸款和發債。

據早前報道，中資電動車新勢力—小鵬汽車（美：XPEV）、蔚來（美：NIO）和理想汽車已委聘投行籌備香港上市事宜，當中小鵬、蔚來首季已經交表，而理想汽車尚未遞表。

蔚來、小鵬傳已遞交上市申請、理想汽車尚未遞表 合共集資390億元，可見【下一頁】

對於小米百度參與造車，李想形容：

汽車特別簡單，還是拿產品說話。對於車企的評價，還是要回歸到產品和銷量上。

李想表示，目前理想汽車的自動駕駛研發團隊規模在300人左右，年底會擴大到600人，認為自動駕駛能力和輔助駕駛能力應該是智能汽車的標準配備。

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編輯：麥德銘