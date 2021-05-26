  • 30°C
香港時間 : 2021526日 (三) 12:50
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【人仔強勢】中信預測人民幣具備再升空間 向上或挑戰6.2關口

股樓投資 12:00 2021/05/26

分享：

美滙指數持續尋底，助力人民幣創3年新高，在岸人民幣（CNY）兌美元升穿6.4關口。中信證券表示，結合中國強勁出口、美國實際利率走低，以及美國聯儲局整體偏鴿態度等因素，人民幣滙率仍具備升值空間，人民幣兌美元向下或觸及6.2。

【券商點睇】鋼材成本升引發新一輪漲價 工程機械龍頭受惠直接，請按【見下頁

無他，人民幣升值有利於應付外圍環境的變化，官方理應支持。該行指，未來人民幣走勢將繼續取決於市場供求和國際金融市場變化，中國人民銀行對人民幣滙率波動的容忍度有所增加，意味人民幣在當前升值趨勢下將具有更多的空間。而人民幣持續升值一方面能夠緩解輸入性通脹影響，另一方面也為後續潛在的美債收益率上行風險留出一定的安全邊際。

【恒指季檢】獲納入恒指兩日 碧桂園服務折讓6％配股兼發換股債 合共集資154億元，請按【見下頁

進口方面，目前中國進口金額的增長主要來自海外大宗商品價格上漲的推動，人民幣持續升值下進口企業面臨的成本壓力，以及大宗商品價格上漲導致的輸入性通脹或有所減弱。

出口方面，中信證券認短期內，海外疫情反覆加上歐美外需修復，全球供給能力修復受挫將持續拉動中國出口，或抵銷部分貨幣升值帶來的影響。長期來看，中國貿易結構也在不斷調整，出口對於勞動密集型產品的依賴下降，因此人民幣升值對出口的影響也有所減弱。
 

【延伸閱讀】券商點睇：建銀國際第二季部署 恒指區間介乎27000至29500點 候低吸納10隻優質股，請按【見下頁

    點擊圖片放大
    +10
    +9

 

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：林衛

中國人民銀行 經濟 美滙指數 人民幣 中國

上一篇文章

【房住不炒】樓市調控措施日趨嚴厲 內房利潤率大幅縮水

下一篇文章

【券商點睇】鋼材成本升引發新一輪漲價 工程機械龍頭受惠直接
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【裝修熱話】又係朋友介紹中伏 戶主新入伙公屋 訂造傢俬錯晒位 廁所櫃迫到熱水爐都放唔落
【裝修熱話】又係朋友介紹中伏 戶主新入伙公屋 訂造傢俬錯晒位 廁所櫃迫到熱水爐都放唔落
【職場熱話】當護士人工可升到80K 踏入中產 移民不是夢？ 網民：護士工作不易捱
【職場熱話】當護士人工可升到80K 踏入中產 移民不是夢？ 網民：護士工作不易捱
【消費優惠】PayMe x 麥當勞® App 買滿30元即可享有9折
【消費優惠】PayMe x 麥當勞® App 買滿30元即可享有9折
【報稅2020】填報稅表攻略　勿忘3個最常漏報項目
【報稅2020】填報稅表攻略　勿忘3個最常漏報項目
【買樓理財】難得有公務員綠表資格　368萬即買592呎屯門居屋
【買樓理財】難得有公務員綠表資格　368萬即買592呎屯門居屋
【周末好去處】皇都戲院復修前推體驗活動　展示過百件戲院舊物
【周末好去處】皇都戲院復修前推體驗活動　展示過百件戲院舊物