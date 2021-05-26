【人仔強勢】中信預測人民幣具備再升空間 向上或挑戰6.2關口

美滙指數持續尋底，助力人民幣創3年新高，在岸人民幣（CNY）兌美元升穿6.4關口。中信證券表示，結合中國強勁出口、美國實際利率走低，以及美國聯儲局整體偏鴿態度等因素，人民幣滙率仍具備升值空間，人民幣兌美元向下或觸及6.2。

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無他，人民幣升值有利於應付外圍環境的變化，官方理應支持。該行指，未來人民幣走勢將繼續取決於市場供求和國際金融市場變化，中國人民銀行對人民幣滙率波動的容忍度有所增加，意味人民幣在當前升值趨勢下將具有更多的空間。而人民幣持續升值一方面能夠緩解輸入性通脹影響，另一方面也為後續潛在的美債收益率上行風險留出一定的安全邊際。

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進口方面，目前中國進口金額的增長主要來自海外大宗商品價格上漲的推動，人民幣持續升值下進口企業面臨的成本壓力，以及大宗商品價格上漲導致的輸入性通脹或有所減弱。

出口方面，中信證券認短期內，海外疫情反覆加上歐美外需修復，全球供給能力修復受挫將持續拉動中國出口，或抵銷部分貨幣升值帶來的影響。長期來看，中國貿易結構也在不斷調整，出口對於勞動密集型產品的依賴下降，因此人民幣升值對出口的影響也有所減弱。



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記者：林衛