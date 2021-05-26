【美國加息】大摩CEO預期聯儲局明年初加息、跟經濟師唱反調　曾估中美國2015年底加息

▲ 摩根士丹利行政總裁James Gorman預期，美國聯儲局將會於年底開始縮減買債規模，明年初便會開始加息。

市場對美國何時加息議論紛紛，摩根士丹利行政總裁James Gorman預期，美國聯儲局將會於年底開始縮減買債規模，即開始「縮表」，明年初便會開始加息，較大摩的經濟師預測更早。Gorman出席東京網上會議時表示：「我個人觀點是美國有可能於明年初時加息，而非2023年才加息，聯儲局會根據數據而行動，這只是我個人的意見。」

大摩的美國經濟師Ellen Zentner團隊，目前預期聯儲局將於2022年4月開始「縮表」，並會將利率一直維持至2023年第三季，屆時聯儲局才會開始加息。

大摩經濟師對美國加息的預測【下一頁】

2015年Gorman亦與大摩經濟師團隊出現不同觀點。2015年初，Gorman指聯儲局年內會加息，並會根據有關預測作出投資部署，當時大摩預期聯儲局2016年才加息，結果聯儲局於2015年12月開始加息。

Gorman稱，雖然通脹指標正在向上，但長期通脹壓力不大，聯儲局應保持審慎，因經過多年幾乎零通脹的局面後，物價開始上升，市場亦重新關注通脹問題，但究竟物價上升的壓力是短期，還是經濟走出疫情後出現基本面的改變，仍是未知之數，但愈來愈多人認為，可能出現結構性的長期通脹，若屬實，聯儲局便應該在某個時候加息。

他又指，對美國經濟復甦非常有信心，消費者及企業的財政非常健康，並促請日本政府接納更多移民，刺激經濟增長。

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編輯：陳韻妍