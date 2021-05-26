拜登下月瑞士晤普京 尋求穩定對俄關係

美國總統拜登上任後，曾多次與俄羅斯普京「唇槍舌劍」，爆出不少驚人言論，讓外界期待兩人何時會晤。美國白宮確認，拜登與普京將在6月16日，在瑞士舉行首次首腦會談，預計商討多項重大議題，但普遍認為今次會面不會有太大成果。

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白宮發言人普薩基（Jen Psaki）表示，拜登（Joe Biden）希望透過今次機會，尋求穩定與俄國的關係，重回兩國正軌，雙方屆時亦會討論多款重要議題。外媒估計，拜普會將涵蓋軍備控制﹑氣候變化﹑俄羅斯對烏克蘭的軍事行動﹑俄國網絡攻擊及俄國異見分子納瓦尼（Alexei Navalny）等。

拜登下月會先到訪英國，出席七國集團（G7）會議，並在布魯塞爾與北約領袖會面後，才會轉往瑞士日內瓦與普京會晤。然而，會面實際取得的成果或許不會太大，兩國官員反而期望今次能夠改善美俄關係，並增加雙方領袖相亙理解。

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拜登與前任特朗普（Donald Trump）的親俄路線大相徑庭，早在3月已與普京針鋒相對。當時拜登曾公開批評普京（Vladimir Putin），指控對方是殺人犯。普京先召回俄羅斯駐美國大使，再反擊稱：「彼此彼此。」

責任編輯：吳漢培