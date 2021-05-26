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【Bitcoin】內蒙古8招打擊虛擬貨幣「挖礦」　歐科雲鏈早段跌5%

股市 10:38 2021/05/26

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內蒙古出台8招打擊虛擬貨幣「挖礦」　或被取消優惠政策、納入失信黑名單

內地加強監管虛擬貨幣，進一步打擊比特幣挖礦及交易行為。內蒙古自治區發展和改革委員會指，按照國務院金融委會議要求，落實《內蒙古自治區關於確保完成「十四五」能耗雙控目標任務若干保障措施》，進一步清理虛擬貨幣「挖礦」行為，強化打擊懲戒力度，構建長效監管機制，最新出台8項措施。據意見稿指，提到大數據中心、雲計算企業等若存虛擬貨幣「挖礦」行為會被取消各類優惠政策，而且參與的企業及有關人員將被納入失信黑名單。

區塊鏈概念股今日逆市走低，歐科雲鏈 （01499） 跌5%，報0.38元，火幣科技 （01611） 跌1.8%，報16元，栢能集團 （01263） 亦跌1.1%，報3.7元。

不過，比特幣似乎未有受影響，並將回升至4萬元關口，據Coindesk數據顯示，比特幣現報39433美元，24小時升1.8%。

另外，早前內蒙古發改委已發布《關於設立虛擬貨幣「挖礦」企業舉報平台的公告》，全面受理關於虛擬貨幣「挖礦」企業問題信訪舉報。

數字貨幣交易平台Bybit將於6月15日起限制中國大陸用戶訪問，看【下一頁】

內地再提打擊比特幣交易，看【下一頁】

內蒙古發改委起草了《內蒙古自治區發展和改革委員會關於堅​​決打擊懲戒虛擬貨幣「挖礦」行為八項措施（徵求意見稿）》。

8項措施為：

一、對工業園區、數據中心、自備電廠等主體為虛擬貨幣「挖礦」企業提供場地、電力支持的，依據《中華人民共和國節約能源法》《中華人民共和國電力法》等相關法規，加大節能監察力度，核減能耗預算指標；對存在故意隱瞞不報、清退關停不及時、審批監管不力的，依據有關法律法規和黨內法規嚴肅追責問責。

二、對大數據中心、雲計算企業等主體存在虛擬貨幣「挖礦」行為的，由主管部門取消各類優惠政策，退出內蒙古電力多邊交易市場，依據《中華人民共和國節約能源法》從嚴處理，嚴肅追究責任。

三、對通訊企業、互聯網企業等主體存在虛擬貨幣「挖礦」行為的，依據《中華人民共和國電信條例》相關規定，由主管部門依法吊銷增值電信業務許可證，嚴肅追究責任。

四、對網吧等主體存在虛擬貨幣「挖礦」行為的，由主管部門依法依規對其進行停業整頓等處置。

五、對未經報批私自接入動力電源的虛擬貨幣「挖礦」項目等主體，依據《中華人民共和國刑法》等相關法規，對其違法竊電行為依法移送司法機關處理。

六、對企業、個人等主體存在以虛擬貨幣形式進行洗錢等違法行為的，依據《中華人民共和國刑法》等相關法規，依法移送司法機關處理。

七、對企業、個人等主體存在利用虛擬貨幣進行非法集資等行為的，依據《防範和處置非法集資條例》等相關法規，由主管部門從嚴處置。

八、對存在虛擬貨幣「挖礦」行為的相關企業及有關人員，按有關規定納入失信黑名單；對公職人員利用職務之便，參與虛擬貨幣「挖礦」或為其提供方便與保護的，一律移送紀檢監察機關處理。

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相關文章：【Bitcoin】HSBC滙豐祈耀年向比特幣落閘「太波動、不透明」　滙豐無計劃設虛擬貨幣交易平台

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編輯：袁諾曦

港股 虛擬貨幣 區塊鏈 內蒙古自治區 火幣科技（01611） 歐科雲鏈（01499） 栢能集團（01263）

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