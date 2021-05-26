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【異動股】本港新冠疫苗需求轉弱、廣東增1宗本土個案　復星醫藥先跌後倒升逾半成

股市 10:53 2021/05/26

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【異動股】本港新冠疫苗需求轉弱　復星醫藥跌逾2%、國藥反升逾3%

政府指，近期復必泰新冠肺炎疫苗需求轉弱，目前的84萬劑庫存，8月中會過期，政府會就接種及預約的情況與藥廠商討如何處理，包括延遲付運、不付運部分批次疫苗，或通過世衞捐予其他更需要疫苗的地方。負責引入疫苗到大中華地區銷售的復星醫藥 （02196） 先跌後升，該股早段曾跌逾4%，現倒升逾半成，最新報63.3元，盤中高見64元，成交額4.6億元。

港府擴大疫苗接種計劃　持雙程證內地人及難民可免費打針【下一頁】

其他疫苗股方面，康希諾 （06185） 現跌1.1%，最新報327.4元；中生製藥 （01117） 現升0.2%，最新報8.81元；國藥 （01099） 升逾3.5%，最新報26.3元。

國家衞健委今日（26日）通報，內地過去一日新增13宗新型肺炎確診個案，1宗是在廣東的本土個案，其餘12宗由境外輸入，沒有新增死亡及疑似病例。

中生製藥先升後跌逾2%　入股科興帶摯首季盈利倍升、券商推算科興單季賺近百億【下一頁】

本港新冠疫苗接種計劃2月26日開展，港府昨表示，目前已採購並認可作緊急使用合共1,500萬劑科興及復必泰疫苗，而截至昨日已運抵香港的科興及復必泰疫苗各約200萬劑；當中尚未使用的科興疫苗約105萬劑，復必泰疫苗則約84萬劑。

截至昨日，港府已為市民接種超過220萬劑疫苗（科興和復必泰疫苗分別約95萬劑和124萬劑），當中超過127萬名市民接種了第一劑疫苗。

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編輯：吳敏芳

港股 康希諾生物－B（06185） 中國生物製藥（01177） 科興 BioNTech 疫苗 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 異動股 香港

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