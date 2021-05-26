【港股市況】恒生指數高開145點重上29000　騰訊升逾2%（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

美股周二先升後回，道指回吐81點，港股今早則高開近150點。恒生指數開報29056點，升145點，重上29000點水平。恒生科技指數升0.5%，報8044點。騰訊 （00700） 升逾2%；小米 （01810） 績前升近2%；快手科技 （01024） 續軟跌0.3%。

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即市走勢︰

【09：46】本港地產股向上，其中恒地 （00012） 升逾1%，破頂高見36.65元；新地 （00016） 升逾3%，新世界 （00017） 、信置 （00083） 升近2%。

【09：44】大市早段升幅擴大至200點，升至29100點水平；科指升0.1%，報8013點。

【09：42】港交所 （00388） 續升逾2%，高見488元。

【09：40】汽車股造好，吉利 （00175） 升逾3%；比亞迪 （01211） 升逾2%；長汽 （02333） 升逾7%；廣汽 （02238） 升0.7%。

【09：38】黃水實業 （00318） 預期年度純利介乎2000萬至2500萬元，按年升最多約1.45倍，股價飈升七成，破頂高見0.85元。

【09：35】快手科技 （01024） 早段再跌逾2%，低見200元再破底。

【09：34】昨日造好的招行 （03968） 今早續升0.7%，破頂高見71.4元。

【09：32】阿里健康 （00241） 績後逆市跌逾5%，低見20.5元。阿里健康年度經調整利潤淨額近6.31億元人民幣，按年增198.5%，遜市場預期。

【藍籌業績|阿里健康】阿里健康全年經調整淨利6.3億人幣遜預期 按年增長198.5%

【09：31】長汽 （02333） 早段升幅擴大至近一成，高見22.7元。

【09：27】長汽 （02333） 高開4.4%，開報21.55元。

【09：26】中證國際 （00943） 公布，可能出售香港中證城市投資而與中證匯金訂諒解備忘錄，股價復牌後升32%，開報0.049元，成交33萬元。

【09：20】恒生指數開報29056點，升145點，重上29000點水平。恒生科技指數升0.5%，報8044點。騰訊 （00700） 升逾2%；小米 （01810） 績前升近2%；快手科技 （01024） 續軟跌0.3%。

【快手業績】快手1024績後遭多家券商下調目標價 股價跌逾11%創上市後新低（附目標價一覽）

【09：13】期指開報28989點，升95點或0.3%。

【09：00】恒指黑期升約114點，報29063點；道指期貨升82點，報34353點。

【08：55】首程5.8億元人民幣戰投REIT基金

【08：15】瑞聲擬發行6.5億美元債券

【07：45】歡喜傳媒︰「歡喜首映」小程式成功上線 並接入四大流量入口

【07：45】小米：美東下午4時09分 美法院正式撤銷美國投資者購買或持有小米證券全部限制

【07：45】港股ADR收報28885點，跌25點或近0.1%。滙豐 （00005） ADR折合報48.92元，跌0.28元或0.6%；騰訊 （00700） ADR折合報607.44元，跌2.56元或0.4%。

更多ADR及中概股收市︰

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【07：30】聯儲局官員續為通脹降溫、美國疫情緩和及疫苗接種進度理想，惟美股周二先升後回，道指一度升117點，其後表現反覆，收市回吐81點，報34312點。標指跌0.2%，收報4188點。納指微跌4點，收報13657點。

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責任編輯︰梁浩碩