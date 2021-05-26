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專題:退休理財

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【港股市況】恒生指數尾市升逾200點　小米績前向好升逾1%（不斷更新）

股市 15:45 2021/05/26

分享：

港股市況不斷更新

美股周二先升後回，道指回吐81點，港股今早則高開近150點，重上29000點水平，半日走勢反覆向上，恒生指數中午升206點，報29117點，成交857億元。恒生科技指數升0.8%，報8068點。美團 （03690） 升近3%；騰訊 （00700） 升逾1%；小米 （01810） 績前升0.7%；阿里健康 （00241） 績後跌近7%。

美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

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【15：35】焦點新聞︰

【小米業績】小米今日放榜 券商料首季經調整盈利增逾7成

【大行看法】大摩郭強盛：散戶入市意慾減令大市成交降　港股今年料跑輸歐美

即市走勢︰

【15：44】思摩爾 （06969） 跌逾14%，低見51.05元。據《央視》報道，國家衛健委和世衛組織駐華代表處今天聯合發布《中國吸煙危害健康報告2020》，報告顯示，中國吸煙人數超過3億。報告又指，有充分證據表明電子煙是不安全的，會對健康產生危害。

【15：35】比亞迪電子 （00285） 連升8日，今日再升逾13%，高見55元。

【異動股】比亞迪電子曾飈逾兩成　高見55元

【15：35】港股尾市升約235點，報29145點。

【15：21】美團 （03690） 今早曾升逾4%，高見290元，最新升幅收窄至不足0.9%，報279元。

【15：18】小米 （01810） 尾市升1.6%，報28.2元。

【15：03】小米盧偉冰：全球缺芯影響持續至少一年　3類芯片最缺

【15：00】A股個別發展，上證全日升0.3%；深證跌近0.4；創業板指跌近1%。

【14：57】大市升幅擴大至逾300點，報29226點，升315點；科指升0.8%，報8067點。

【14：55】思摩爾 （06969） 逆市跌8%，低見56.5元。

【14：20】同仁堂科技 （01666） 升一成，破頂高見7.48元。同仁堂科技公布，夥控股股東及白兔信息訂立合資合同，成立合資公司從事醫藥電商業務。該集團出資1250萬元人民幣，佔25%股權。

【14：10】復星醫藥 （02196） 曾升近一成，破頂高見65.9元。內媒報道指，台灣南投縣長林明溱正式向衛福部申請以自行採購的方式，向大陸購買30萬劑上海復星代理的BioNTech疫苗，並稱已就此事與國台辦溝通。

【14：09】港股升幅略收窄至約180點，報29092點；科指升0.6%，報8907點。

【14：08】網易 （09999） 最新報180.9元，暫無升跌。網易旗下網易雲音樂據報有意分拆在香港上市。

【新股IPO】網易雲音樂傳即將申請香港上市　集資約70億元

【13：19】金力集團股權 （02918） 升1.6倍，高見0.065元，成交42萬元。

【13：14】銀娛 （00027） 午後升逾4%，高見66.45元；金沙 （01928） 升逾3%，高見35.35元。另外，美高梅 （02282） 、澳博 （00880） 升逾4%；永利 （01128） 升逾、新濠 （00200） 2%。

【13：11】擬發美元債的瑞聲 （02018） 午後升3%，高見47.8元。

【13：10】滙豐 （00005） 、友邦 （01299） 午後轉升0.1%。

【13：08】恒地 （00012） 、新地 （00016） 、新世界 （00017） 、信置 （00083） 分別升2%。另外，希慎 （00014） 升近4%；九置 （01997） 升逾2%。

【13：03】金價重上1900美元，黃金股個別發展，招金 （01818） 、山東黃金 （01787） 升逾2%；紫金 （02899） 升逾1%；中國黃金 （02099） 跌0.8%。

【美元轉弱】金價重上1900美元1月來首見　兩個月低位彈逾一成

【13：00】大市午後初段升約200點，報29117點，升206點；科指升0.9%，報8077點。

石SIR今日推介海螺水泥

【12：30】雲頂香港 （00678） 半日升逾兩成，中午收報0.52元。

【公海遊】邱騰華：料最快7月底復辦公海遊　船員及乘客必須接種兩劑疫苗

【12：00】恒生指數半日升206點，報29117點，成交857億元。恒生科技指數升0.8%，報8068點。美團 （03690） 升近3%；騰訊 （00700） 升逾1%；小米 （01810） 績前升0.7%；阿里健康 （00241） 績後跌近7%。

【12：00】本地券商致富遞交上市申請　集資最多5億元、去年新股熱潮下孖展利息收入翻倍

【11：49】京東物流2618一手中籤率8%　抽300手穩中一手

【11：37】港股中午收市前升近200點，報29108點，升197點。科指升0.8%，報8066點。

【11：30】內地股市半日個別發展，上證升0.3%；深證跌0.5%；創業板指跌1.1%。

【11：28】在岸人幣升穿6.4　2018年首次

【11：27】金力集團股權 （02918） 升四成，高見0.044元，成交4萬元。

【11：18】大市最新於29100點水平爭持。

【11：13】快手科技 （01024） 最新轉升0.3%，報206.2元，今早曾跌逾3%，破底低見198.5元。

【11：10】中遠海控 （01919） 逆市跌逾1%，低見15.22元。

【10：48】濠賭股造好，其中藍籌股銀娛 （00027） 、金沙 （01928） 分別升逾3%。

【10：44】復星醫藥 （02196） 抽升逾6%，破頂高見64元。

【10：41】港股再升逾200點，恒指升235點，報29145點；科指升0.8%，報8067點。小米 （01810） 早段一度倒跌，最新回穩升0.5%，報27.9元。

【10：40】本港新冠疫苗需求轉弱　復星醫藥跌逾2%、國藥反升逾3%

【10：40】內蒙古出台8措施打擊虛擬貨幣「挖礦」　或被優惠政策、納入失信黑名單　歐科雲鏈早段跌5%

【10：37】金融股逆市偏軟，滙豐 （00005） 跌0.4%；友邦 （01299） 跌0.2%；恒生 （00011） 破頂高見163元後倒跌0.4%。

【10：34】海底撈 （06862） 升近半成，高見48.9元。大摩將海底撈評級由「持平」上調至「增持」，目標價由56元微降至55元。

【10：32】將於周五公布業績的美團 （03690） 升3%，高見285元。

【10：29】信義玻璃 （00868） 升逾5%，破頂高見29.5元。根據聯交所資料顯示，信義玻璃行政總裁董清世於周一（24日）增持該公司34萬股或0.01%，每股平均作價27.8515元，涉資近947萬元，最新持股量升至11.6%。

【10：21】快手科技 （01024） 跌逾3%，低見198.5元。

【10：19】工行 （01398） 升1%，高見5.09元。工行獲准與高盛籌組合資理財公司。

【內銀股】工行與高盛籌組合資理財公司　高盛將持股51%

【10：12】疫苗股逆市向下，康希諾生物 （06185） 跌逾2%；復星醫藥 （02196） 跌3%。

【10：06】小米 （01810） 最新倒跌0.4%，低見27.6元。

【10：04】陽光油砂 （02012） 再升逾三成，破頂高見4.15元。

【09：56】ATMXJ向好，阿里巴巴 （09988） 升0.6%；騰訊 （00700） 升近1%；美團 （03690） 升逾2%；小米 （01810） 績前升0.5%；京東 （09618） 升逾1%。

【09：52】金山軟件 （03888） 績後逆市跌逾1%，低見57.75元。金山軟件首季經調整淨利近1.4億元人民幣，按年升1.5倍。

【業績|科技股】金山軟件首季經調整淨利近1.4億元人民幣 按年增153%

【09：46】本港地產股向上，其中恒地 （00012） 升逾1%，破頂高見36.65元；新地 （00016） 升逾3%，新世界 （00017） 、信置 （00083） 升近2%。

【09：44】大市早段升幅擴大至200點，升至29100點水平；科指升0.1%，報8013點。

【09：42】港交所 （00388） 續升逾2%，高見488元。

【09：40】汽車股造好，吉利 （00175） 升逾3%；比亞迪 （01211） 升逾2%；長汽 （02333） 升逾7%；廣汽 （02238） 升0.7%。

【09：38】黃河實業 （00318） 預期年度純利介乎2000萬至2500萬元，按年升最多約1.45倍，股價飈升七成，破頂高見0.85元。

【09：35】快手科技 （01024） 早段再跌逾2%，低見200元再破底。

【09：34】昨日造好的招行 （03968） 今早續升0.7%，破頂高見71.4元。

【09：32】阿里健康 （00241） 績後逆市跌逾5%，低見20.5元。阿里健康年度經調整利潤淨額近6.31億元人民幣，按年增198.5%，遜市場預期。

【藍籌業績|阿里健康】阿里健康全年經調整淨利6.3億人幣遜預期 按年增長198.5%

【09：31】長汽 （02333） 早段升幅擴大至近一成，高見22.7元。

【09：27】長汽 （02333） 高開4.4%，開報21.55元。

【09：26】中證國際 （00943） 公布，可能出售香港中證城市投資而與中證匯金訂諒解備忘錄，股價復牌後升32%，開報0.049元，成交33萬元。

【09：20】恒生指數開報29056點，升145點，重上29000點水平。恒生科技指數升0.5%，報8044點。騰訊 （00700） 升逾2%；小米 （01810） 績前升近2%；快手科技 （01024） 續軟跌0.3%。

【快手業績】快手1024績後遭多家券商下調目標價　股價跌逾11%創上市後新低（附目標價一覽）

【09：13】期指開報28989點，升95點或0.3%。

【09：00】恒指黑期升約114點，報29063點；道指期貨升82點，報34353點。

【08：55】首程5.8億元人民幣戰投REIT基金

【08：15】瑞聲擬發行6.5億美元債券

【07：45】歡喜傳媒︰「歡喜首映」小程式成功上線　並接入四大流量入口

【07：45】小米：美東下午4時09分　美法院正式撤銷美國投資者購買或持有小米證券全部限制

【07：45】港股ADR收報28885點，跌25點或近0.1%。滙豐 （00005） ADR折合報48.92元，跌0.28元或0.6%；騰訊 （00700） ADR折合報607.44元，跌2.56元或0.4%。

更多ADR及中概股收市︰

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【07：30】聯儲局官員續為通脹降溫、美國疫情緩和及疫苗接種進度理想，惟美股周二先升後回，道指一度升117點，其後表現反覆，收市回吐81點，報34312點。標指跌0.2%，收報4188點。納指微跌4點，收報13657點。

【開市9點半】小米今放榜料勁高增長　人民幣強+外資湧A股　中港股望脫頹勢

港股上日市況，詳情請看︰【下一頁】

責任編輯︰梁浩碩

港股 騰訊控股（00700） 小米集團－W（01810） 瑞聲科技（02018） 港股ADR ADR 期貨 恒生指數 滙豐控股（00005）

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