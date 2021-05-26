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【TSLA】特斯拉︰在中國建立了數據中心　內地銷售的車輛數據存儲境內

股市 07:58 2021/05/26

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【TSLA】特斯拉︰在中國建立了數據中心　內地銷售的車輛數據存儲境內

特斯拉 Tesla（美︰TSLA）於微博發文，表示已經在中國建立數據中心，以實現數據存儲本地化，並將陸續增加更多本地數據中心。Tesla指，所有在內地市場銷售車輛所產生的數據，都將存儲在境內。Tesla股價跌0.3%，收報604.69美元，盤後升近0.5%，報607.45美元。

Tesla又表示，將向車主開放車輛信息查詢平台，相關工作正加緊進行中。

Tesla稱，很榮幸與業內專家就《汽車數據安全管理若干規定（徵求意見稿）》展開研商，堅定支持行業的規範化發展，將盡一切努力貫徹執行汽車數據安全管理工作，確保數據安全。

中國為加強監管汽車數據，國家網信辦此前發布的《汽車數據安全管理若干規定（徵求意見稿）》共有21條，明確要「加強個人資訊和重要數據保護，規範汽車數據處理，維護國家安全和公共利益」。

【TSLA】傳內地政府部門禁員工揸Tesla返工　憂車載鏡頭安全性

【TSLA】Tesla擬擴充政府關係團隊　加強與內地監管部門的聯繫

【TSLA】官媒連環轟Tesla「道歉敷衍、欠誠意」　Tesla承諾日內將提供原始數據（第三版）

責任編輯︰梁浩碩

美股 特斯拉（Tesla，美：TSLA） Tesla

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