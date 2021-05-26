【美股收市】長債息跌穿1.6厘 道指回吐81點 紐約期金逼1900關

聯儲局官員官員續為通脹降溫，加上美國疫情緩和及疫苗接種進度理想，美股周二先升後回，美元下跌。美國疾控中心（CDC）指，39%民眾已完成接種兩劑新冠疫苗，49%民眾已接種最少1劑新冠疫苗。

美國10年期長債息昨跌穿1.6厘，低見1.56厘，跌至5月10日以來最低。道指一度升117點，其後表現反覆，收市回吐81點，報34312點。標指跌0.2%，收報4188點。納指微跌4點，收報13657點。

市場憧憬美國旅業復甦，波音公司股價彈1.4%，聯合航空及美國航空升約1%。藥廠安進(Amgen)則滑落2.3%，為跌幅最大道指成份股。

歐洲疫苗接種進度良好，當地經濟有望強勁復甦，歐洲央行管理委員會委員暨法國央行行長德加洛(Francois Villeroy de Galhau)表示，歐央行有充裕時間制訂合適的退市策略。他認為，歐央行可以更有彈性地安排買債計劃。

德國股市創歷史新高，DAX指數收報15465點，上揚0.18%或27點；數據顯示，德國企業景氣判斷指數由4月的96.8，升至5月的99.2。

美滙指數尾段跌0.2%，報89.63。黃金期貨價格周二收高，逼近1900美元關口。紐約期金漲13.50美元，收於1898美元。

聯儲局部分官員續為通脹降溫，芝加哥儲行行長埃文斯（Charles Evans）周二表示，要繞過暫時的供應壓力和疫情後價格正常化的影響，以更清晰了解潛在的通脹動態，並不容易，但強調近期通脹上漲，並非邁向高通脹的先兆，目前未看到迹象能說服他改變對寬鬆貨幣政策和未來政策路向的支持。

聯儲局副主席克拉里達(Richard Clarida)表示，在未來政策會議上，聯邦公開市場委員會(FOMC)可能將會討論削減量寬(QE)的議題。他同時重申，通脹壓力只屬暫時性質。

美國多項數據出爐，樓市火熱，3月FHFA樓價指數升1.4%，超預期的1%，3月標普/CS美國樓價指數抽升13.2%，創2005年以來最大升幅，因盤源短缺及低按揭利率推升樓價。美國3月標普/CS綜合20大城市樓價指數年率按年升13.27%，按月升1.6%，均超預期。不過，4月新屋銷售按月跌5.9%，遜預期7%。

不過，美國5月會議局消費者信心指數跌至117.2，遜預期的118.8。

責任編輯：柯志宏