美房價急飈　前諾獎得主及白宮表關注

▲ 白宮發言人普薩基周二指，拜登政府正監視房價飈升的問題，關注到房屋愈來愈難負擔得來。（法新社資料圖片）

美國房價漲幅驚人，前諾貝爾經濟學獎得主席勒（Robert Shiller）表示擔憂，白宮發言人普薩基周二亦指，拜登政府正監視房價飈升的問題，關注到房屋愈來愈難負擔得來，惟她沒建議採取任何新的政策來遏制房價上漲，只重申拜登政府有關為修葺獨戶房屋提供新信貸的建議。

普薩基向記者表示, 拜登政府認識到需要新的住房供應，特別是民眾負擔得起的住房，她形容這是供需問題推高房價。

美國最新房地產市場數據顯示，美國3月S&P/CS20座大城市房價指數年率連續10個月增長，創2013年12月以來新高。3月FHFA房價指數月率錄得1.4%，創2020年10月以來新高。

在全國範圍內，標普房價指數3月上漲13.2%，為2005年12月以來最大漲幅，2月份的漲幅為12%。與此同時，美國20個城市房價上漲了13.3%，超過經濟學家預測中值，並且是自2013年12月以來的最大升幅。

過去一年來，隨著美國人在郊區求購房地產，住房價格一直在飈升。低抵押貸款利率刺激了房地產市場的火爆，房源短缺也幫助推高了價格。

前諾貝爾經濟學獎得主席勒擔心，美國市場中交易火熱的樓市、股市和「幣圈」正在形成泡沫。根據有紀錄的100多年來的數據，美國實際房價從來沒有這麼高過，央行政策並不能解釋這一切，有一些關於市場社會學的東西正在發生變化。

席勒認為，投資者在以上領域存在一種「狂野西部」的心態，房地產市場有很大的上升勢頭，價格可能不會在一年內下降。他認為，目前的房地產市場環境類似於2003年，也就是2008年房地產市場崩盤的5年前。

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編輯：李勝君



