古根海姆：美股將出現10%修正 比特幣尚未觸底

▲ 古根海姆（Guggenheim）全球投資總監Minerd目前預計，比特幣價格尚未觸底，將出現進一步的下跌。（法新社資料圖片）

基金公司古根海姆（Guggenheim）全球投資總監Scott Minerd周二預計，未來美國股市將出現10%的修正，但表示標普500指數能在較長時間內復甦。

Minerd表示，他依然看好黃金和白銀，因投資者正在尋找資產以抵禦通脹。

關於近期引發市場動盪的加密貨幣，Minerd目前預計，比特幣價格尚未觸底，將出現進一步的下跌。

Minerd上個月就曾對比特幣崩盤發出警告。他認為，加密貨幣市場泡沫現象非常突出，比特幣上漲速度過快，可能會在短期內暴跌50%。

Minerd說：「我認為比特幣價格將回落至20,000至30,000美元，跌幅為50%，但比特幣有趣之處在於，我們之前曾見過類似的跌幅。」 但他認為，這是「長期牛市正常演變」的一部分，比特幣價格最終將達到40萬至60萬美元。

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編輯：李勝君



