【儲局副主席】克拉里達：聯儲局或於未來政策會議　討論縮表

▲ 美國聯儲局副主席克拉里達表示，可能會在未來（upcoming）政策會議上討論減碼QE。（法新社資料圖片）

美國聯儲局副主席克拉里達 （Richard Clarida） 表示，可能會在未來（upcoming）政策會議上，討論縮減買債規模，這將取決於經濟數據。他預計美國2021年GDP將增長6%至7%，4月份消費物價（CPI）數據，非常令人不悅，預計通脹壓力很大程度上是暫時性的。

他稱，如有必要，儲局將採取行動，以便控制過高的通脹，但重要的是看工資、生產力、就業和勞動參與率，又謂美國經濟既面臨上行風險，也面臨下行風險，一旦上行風險出現，聯儲局將有工具應對，他預計勞動力市場加速復甦。

對於近期沸沸揚揚的加密貨幣，克拉里達表示加密貨幣「可能有作用，也可能沒有」，但它不是貨幣的替代品，不認為加密貨幣是一種價值存儲手段，也不認為它是一種交換媒介，並補充指目前的金融穩定風險是可控的。

相關文章：【美國經濟】諾貝爾經濟學獎得主﹕美國樓市、股市、加密貨幣市場出現嚴重投機情緒

相關文章：【美國經濟】美國4月CPI超預期 按年升4.2% 預期升3.6%

相關文章：【美國經濟】高盛料美國通脹上升將是暫時性

編輯：李勝君