【券商點睇】鋼材成本升引發新一輪漲價 工程機械龍頭受惠直接

引述內地報道，工程機械龍頭開啟新一輪漲價，主要為應對鋼材價格急升。中聯重科（01157）、徐工機械（深：000425）分別於5月17日、6月1日起加價，發貨的塔機和升降機全系統產品按照產品鋼材淨重，價格上調每噸1,000元（人民幣，下同）。中聯重科今早股價一度高見9.88元，升逾7%。

【樓市現象】屯門入伙38年高齡居屋 罕有三房海景單位近千萬沽 創屋苑新高價，請按【見下頁】

事實上，由供應商至主機廠，年初至今行業已經歷兩輪漲價。第一輪漲價因上游成本上升，2020年代理商整體平均淨利率僅0.7%，導致價格開啟上漲。第二輪漲價因年初至今鋼材已從每噸4,000元漲至6,500元，成本支撐主機廠漲價，產品自挖掘機蔓延至塔機、混凝土機械、高機等全系列產品。

【恒指季檢】獲納入恒指兩日 碧桂園服務折讓6％配股兼發換股債 合共集資154億元，請按【見下頁】

雖然經歷多輪漲價，卻對工程機械的銷量影響大限。行業統計數據顯示，首3個月納入統計的26家主機製造企業，共計銷售各類挖掘機械產品12.7萬台，同比漲幅85%。除疫情因素導致的低基數外，工程機械行業景氣度有所上升。從第一季業績來看，今年首季工程機械板塊實現純利為303.6億元，增幅接近去年同期的兩倍。

興業證券表示，漲價短期有望分擔生產商成本上漲的壓力，提升部分盈利能力，而長期來看，由於中小廠商議價能力偏弱，本輪原材料漲價有望推動行業集中度進一步提升。東吳證券認為，工程機械行業本輪景氣周期行業集中度已大幅提升，行業對價格戰競爭高度謹慎，未來較高利潤率有望維持。工程機械龍頭上市公司能夠通過集中採購、規模效應、產業鏈均攤等方式對冲成本上漲。



【延伸閱讀】大行點睇：一文看盡 騰訊阿里京東上季績後 大行最新評級和目標價，請按【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +23 +22

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：林衛