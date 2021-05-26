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【券商點睇】鋼材成本升引發新一輪漲價 工程機械龍頭受惠直接

股樓投資 11:03 2021/05/26

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引述內地報道，工程機械龍頭開啟新一輪漲價，主要為應對鋼材價格急升。中聯重科（01157）、徐工機械（深：000425）分別於5月17日、6月1日起加價，發貨的塔機和升降機全系統產品按照產品鋼材淨重，價格上調每噸1,000元（人民幣，下同）。中聯重科今早股價一度高見9.88元，升逾7%。

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事實上，由供應商至主機廠，年初至今行業已經歷兩輪漲價。第一輪漲價因上游成本上升，2020年代理商整體平均淨利率僅0.7%，導致價格開啟上漲。第二輪漲價因年初至今鋼材已從每噸4,000元漲至6,500元，成本支撐主機廠漲價，產品自挖掘機蔓延至塔機、混凝土機械、高機等全系列產品。

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雖然經歷多輪漲價，卻對工程機械的銷量影響大限。行業統計數據顯示，首3個月納入統計的26家主機製造企業，共計銷售各類挖掘機械產品12.7萬台，同比漲幅85%。除疫情因素導致的低基數外，工程機械行業景氣度有所上升。從第一季業績來看，今年首季工程機械板塊實現純利為303.6億元，增幅接近去年同期的兩倍。

興業證券表示，漲價短期有望分擔生產商成本上漲的壓力，提升部分盈利能力，而長期來看，由於中小廠商議價能力偏弱，本輪原材料漲價有望推動行業集中度進一步提升。東吳證券認為，工程機械行業本輪景氣周期行業集中度已大幅提升，行業對價格戰競爭高度謹慎，未來較高利潤率有望維持。工程機械龍頭上市公司能夠通過集中採購、規模效應、產業鏈均攤等方式對冲成本上漲。
 

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記者：林衛

機械設備股 中聯重科（01157） 行業 徐工機械（深：000425） A股 港股

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