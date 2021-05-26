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【樓市熱話】男友遭家暴要搬 港女網上尋租盤 一句留言竟引發罵戰？ 網民嘲「冇錢冇人格」

理財智慧 16:21 2021/05/26

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網上尋租盤本是平常不過，但因一句留言竟惹來網民熱議甚至嘲諷，卻是始料不及。有女網民在FACEBOOK群組「租屋、出租丶搵樓群組、業主自讓免費出post」發帖，與男友兩口子誠徵租盤，租金要求5千以下，竟因一句留言，被網民留言指其人格擔保不值錢，引起熱議。

女網民徵租盤要求：

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此帖一出，因一句「人格擔保不拖租」，結果引來不少網民留言，出言譏諷事主「冇錢就冇人格，太寫實」、「幾時人格都可以用嚟做擔保......」、「人格擔保，呢四個字已經非常不可信，你人格值幾錢？工作入息證明都無？」

之後女網民亦有留言反擊，表示：「其實啱咪租，唔啱咪唔好租比人囉。budget 5000得罪你地咩？講野唔洗咁難聽嘅，家家有本難念的經，傾過嘅業主都知我地依加咩情況」

【職場熱話】現職中型公司月薪1.5萬 VS 跳糟大公司一年合約2.2萬 網民：大公司+人工高完勝【見下頁

【樓市熱話】家人計劃買租置屋 遭公屋父極力反對 恐失政府福利 網民：自住物業都有生果金【見下頁

不過，也有網民替事主不值，認為她只是上網找租盤，不應被人嘲諷。

如果係呢個情況，可以搵社工幫手

5000蚊有咩問題？我撐你呀，我都係租5000以下，包雪櫃洗衣機。貴有貴租，平有平租，希望樓主早日揾到，加油

我都係同家人關係不和搬出去住，自己租1房1廳，4200蚊雖然貴，但係自己嘅空間真係正

就算香港島都搵到不過可能細啲啫，只會講香港人加油啦

【延伸閱讀】超殘唐樓招租6,500元  廁所核突過公廁   網民嘲「好適合拍恐怖片」【見下頁

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記者：李兆明

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