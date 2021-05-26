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【美股焦點】老虎證券首季淨利超去年全年　老虎股價升15%　GME、AMC等散戶股曾炒高兩成

股市 06:40 2021/05/26

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受惠美股挾倉潮老虎證券首季淨利已超去年全年

今年初受惠於美股散戶挾倉潮，中資互聯網券商老虎證券（美：TIGR）首季度Non-GAAP淨利潤達2350萬美元，按年增長21倍，單季度表現已經超越去年。首季度佣金及利息相關收入達7077萬美元，按年增長246.5%；交易規模達1238億美元，按年增長180.7%。

受業績表現刺激，老虎證券美股曾升逾兩成，最高見21美元，升22.5%，收報19.7美元，升14.9%。另一互聯網券商股富途（美：FUTU）亦跟隨高升，一度高見138.51美元，升幅達11.6%，收報134.87美元，升8.7%。另外，GameStop（美：GME）最高見217.08美元，升20.6%；AMC院線（美：AMC）最高見16.67美元，升21.9%。

今年初，美國散戶狂買GameStop、AMC院線等股份，與對沖基金對賭，美國零佣金券商Robinhood因散戶眾多，而成為最熱門的券商。而這場美股挾倉潮，不少華人投資者亦有參與其中，最初定位提供美股交易服務的老虎證券亦在此情況下，被稱為「中國版Robinhood」。

截至3月31日，老虎證券的開戶客戶數達140萬，首季增長29.6萬，較去年同期增長超過3倍；入金客戶數達37.6萬，季度新增11.7萬，按年增長近6倍，創季度淨增新高。

相關文章：【新股IPO】Robinhood傳最快下周披露IPO文件、6月招股　曾遭巴菲特狠批

【遊戲驛站GME】GME周三上演一小時內七度觸發熔斷　「Meme股」跟炒

記者：梁安琪

美股 業績公布 對沖基金 AMC（美：AMC） GameStop（美：GME） 富途（美：FUTU）

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