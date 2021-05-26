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【開市9點半】小米今放榜料勁高增長　人民幣強+外資湧A股　中港股望脫頹勢

股市 06:45 2021/05/26

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（1）人民幣走強，加上外資昨創紀錄流入，A股三大指數昨全數升逾2%，重返3月份水平，成交破萬億大關是近3個月首次，金融股及「牛市旗手」券商炒上，觀望今日升勢能否持續。

【滬深股通】A股近3個月首錄萬億成交衝上一年高位　「南水」淨買217億人幣創新高

【大行報告】交銀國際：A股將呈機構化趨勢、長期增量來自公募基金　外資持股仍有提升空間

即睇開市九點半重點：

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（2）小米  （01810）  今日收市放後榜，有望成為ATMX中唯一交出超預期季績的巨頭，券商預計經調整淨利潤按年升71%，收入按年升50%。

（3）離岸人民幣（CNH）午後更升穿6.4關，創近3年高。外電引消息指，有國有內銀午後入市購買美元壓止人民幣升勢。瑞銀調整美元兌人民幣預測。

【人民幣急升】離岸人民幣升穿6.4關、創近3年高　國有內銀傳入市壓升勢

【人民幣】瑞銀財管調整人民幣走勢預測　美元兌人民幣第三季料觸底反彈、留意聯儲局縮表

（4）快手 （01024） 績後狂瀉11%，多間券商下調目標價。

【快手業績】快手1024績後遭多家券商下調目標價　股價跌逾11%創上市後新低（附目標價一覽）

（5）內地嚴控大宗商品價格炒作，交銀洪灝發表報告，看好大宗商品價格將再創新高。

【大宗商品】交銀洪灝：大宗商品價格或再創新高　但最容易賺的錢已經被賺走

（6）招商銀行 （03968） 股價昨日首升穿70元，中金發表報告，認為招行估值方法應作出改變，上調目標價至90.59元。

【內銀股】招商銀行升逾6%破頂　中金上調目標價至90.59元

（7）致富金融遞交上市申請，受惠市況向好，截至12月底止9個月，孖展產生的利息收入大增105%。

【新股IPO】本地券商致富遞交上市申請 去年新股熱潮下孖展利息收入翻倍

（8）藍籌股阿里健康 （00241） 經調整利潤大增近2倍，收入增長近62%，但兩者均遜預期。

【藍籌業績|阿里健康】阿里健康全年經調整淨利6.3億人幣遜預期 按年增長198.5%

（9）美國公布樓市數據火熱，美國3月房價創05年以來最大升幅。

【美國經濟數據】美國3月房價創05年以來最大升幅 4月新屋銷售遜預期

港股ADR及美股收市情況：

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記者：區嘉俊

欄名 : 開市9點半

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