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【新股IPO】本地券商致富遞交上市申請 去年新股熱潮下孖展利息收入翻倍

新股IPO 22:16 2021/05/25

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本地券商致富遞交上市申請 新股熱潮下去年孖展利息收入翻倍

本地金融服務公司致富金融遞交上市申請，交銀國際為獨家保薦人。據申請文件顯示，公司截至2020年12月31日止9個月，保證金融資（俗稱「孖展」）服務產生的利息收入達1876.7萬港元，按年大增105.4%，主要由於上市公司數目日益增加，從而推動港股市場不斷增長，以及南下投資者對香港股票市場越來越感興趣。

致富表示，該行客戶的保證金貸款結餘由去年3月31日的約1.63億元，增加至去年年底的3.83億元，反映保證金融資業務的需求增長。公司計劃投入額外資本金，增加保證金貸款額以支持及滿足保證金客戶的需求，並且使其能夠有效利用財務槓桿及提高資本靈活性。

致富金融主要提供證券交易、期貨交易及財富管理服務。截至今年3月31日，該行合共擁有17.16萬個託管及保證金賬戶，3.6萬個期貨賬戶。公司截至去年底止九個月收入約2.51億元，按年增長32.3%；期內溢利達7145.5萬元，按年增長516.2%。

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記者：梁安琪

股票 財富及資產管理 金融服務 期貨 香港 孖展 IPO

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