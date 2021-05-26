【小米業績】小米首季經調整利潤60.7億人幣、按年增163.8%　勝預期

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【投資騙局】保安局：今年首季投資騙局損失金額19.5億超過去5年 虛擬貨幣佔逾半宗數
小米 （01810） 首季業績勝預期。互聯網公司因力拓新業務盈利增長放緩，主營科技硬件的小米公布首季業績，季內經調整淨利潤達60.69億元（人民幣，下同），按年增長163.8%，勝市場預期的39.3億元。期內小米收入達768.82億元，按年增長54.7%，勝市場預期的746.77億元。同時，小米季度經調整利潤及收入均創單季度歷史新高。
小米首季度智能手機部分的收入達515億元，按年增長69.8%，毛利率達12.9%。第一季度小米手機的全球出貨量達4940萬台，按年增長69.2%。
境外市場方面，小米首季度境外市場收入達374億元，按年增長50.6%。
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綜合券商預測，小米首季收入預期介乎676億至800億元（人民幣，下同），平均數為747億元，按年增長50%；經調整淨利潤預計介乎34億至53億元，平均數為39億元，按年升71%。
小米首季業績預期強勁增長，主要得益智能手機付運量強勁表現。市場調研機構IDC數據顯示，今年首季全球智能手機出貨量按年增25.5%，達3.46億部，即使對比疫情前的2019年首季，出貨量仍增長11%。其中小米上季出貨量按年增65%至4,860萬部，全球排第三。
小米首季手機業務各主要市場表現
券商麥格理預計，小米首季智能手機收入按年增長69%至512億元，主要受惠去年同期低基數及高端機型的強勢表現。平均單價方面，小米在首季發布多款高端5G手機，料帶動單價按年提升3%。
|券商對小米首季業績預測
|收入
|經調整淨利潤
|券商
|金額（億人民幣）
|按年變幅
|金額（億人民幣）
|按年變幅
|麥格理
|755
|52%
|43
|87%
|招證國際
|682
|37%
|35
|51%
|交銀國際
|676
|36%
|37
|60%
|瑞銀
|784
|58%
|46
|99%
|摩根士丹利
|743
|49%
|42
|81%
|摩根大通
|745
|50%
|42
|81%
|花旗
|743
|49%
|40
|72%
|市場預期
|747
|50%
|39
|71%
惟即使小米績優，未來數季展望卻有隱憂。招商證券國際指，近期對小米的觀點更加審慎，因考慮到智能手機的勢頭可能放緩，主要由於小米11發布提前、今年下半年面臨較高的比較基數，此外印度仍然是小米最大的海外智能手機市場，新冠疫情帶來的封鎖持續引發擔憂。
中國智能手機銷量增長亦出現放緩迹象，根據中國信通院數據，4月內地手機市場總體出貨量按年減少34%，至約2,749萬部。
小米今日收市後將舉行業績會，管理層對海內外智能手機市場解讀、芯片短缺情況、海外疫情影響等的指引，料將為投資者關注重點。
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記者：陳健婷、梁安琪