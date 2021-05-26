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【小米業績】小米首季經調整利潤60.7億人幣、按年增163.8%　勝預期

新經濟追蹤 18:07 2021/05/26

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小米首季經調整利潤60.7億人幣，按年增163.8%，勝預期。

小米 （01810） 首季業績勝預期。互聯網公司因力拓新業務盈利增長放緩，主營科技硬件的小米公布首季業績，季內經調整淨利潤達60.69億元（人民幣，下同），按年增長163.8%，勝市場預期的39.3億元。期內小米收入達768.82億元，按年增長54.7%，勝市場預期的746.77億元。同時，小米季度經調整利潤及收入均創單季度歷史新高。

小米首季度智能手機部分的收入達515億元，按年增長69.8%，毛利率達12.9%。第一季度小米手機的全球出貨量達4940萬台，按年增長69.2%。

境外市場方面，小米首季度境外市場收入達374億元，按年增長50.6%。

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綜合券商預測，小米首季收入預期介乎676億至800億元（人民幣，下同），平均數為747億元，按年增長50%；經調整淨利潤預計介乎34億至53億元，平均數為39億元，按年升71%。

小米首季業績預期強勁增長，主要得益智能手機付運量強勁表現。市場調研機構IDC數據顯示，今年首季全球智能手機出貨量按年增25.5%，達3.46億部，即使對比疫情前的2019年首季，出貨量仍增長11%。其中小米上季出貨量按年增65%至4,860萬部，全球排第三。

小米首季手機業務各主要市場表現

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券商麥格理預計，小米首季智能手機收入按年增長69%至512億元，主要受惠去年同期低基數及高端機型的強勢表現。平均單價方面，小米在首季發布多款高端5G手機，料帶動單價按年提升3%。

券商對小米首季業績預測
  收入 經調整淨利潤
券商 金額（億人民幣） 按年變幅 金額（億人民幣） 按年變幅
麥格理 755 52% 43 87%
招證國際 682 37% 35 51%
交銀國際 676 36% 37 60%
瑞銀 784 58% 46 99%
摩根士丹利 743 49% 42 81%
摩根大通 745 50% 42 81%
花旗 743 49% 40 72%
市場預期 747 50% 39 71%

惟即使小米績優，未來數季展望卻有隱憂。招商證券國際指，近期對小米的觀點更加審慎，因考慮到智能手機的勢頭可能放緩，主要由於小米11發布提前、今年下半年面臨較高的比較基數，此外印度仍然是小米最大的海外智能手機市場，新冠疫情帶來的封鎖持續引發擔憂。

中國智能手機銷量增長亦出現放緩迹象，根據中國信通院數據，4月內地手機市場總體出貨量按年減少34%，至約2,749萬部。

小米今日收市後將舉行業績會，管理層對海內外智能手機市場解讀、芯片短缺情況、海外疫情影響等的指引，料將為投資者關注重點。

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