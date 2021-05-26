  • 33°C
香港時間 : 2021526日 (三) 11:19
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【地產科技】港PropTech商機增　建築能源相關發展具潛力

科技 10:08 2021/05/26

分享：

初創Xtra Sensing聯合創辦人兼首席科技總監K.T.Wan（右二）稱，目前為商廈及酒店中央冷氣系統、扶手電梯、濾水廠等，提供即時評估機器零件狀態服務。（受訪者提供圖片）

房地產科技（PropTech）開始被視為推動全球經濟發展的重要一環，惟本港仍然處於起步階段，產品及服務大多集中於買賣及租售樓盤。加上本港房地產市場由大型地產商主導，一眾PropTech初創可以如何突圍，推動業界採用？

  • 本港的PropTech產品及服務目前欠缺多元創新，發展進度相較其他亞洲城市如新加坡及首爾緩慢。
  • 惟亞洲房地產科技社（Asia PropTech）創辦人盧銘恩日前在PropTech for Youth活動中表示，疫市下各行各業也進行數碼轉型，尋求更多發展出路，認為香港PropTech發展前景樂觀，可以推動更多創新應用。

新冠肺炎疫情打擊傳統房地產市場，盧指出，業界由此加大關注科技創新，在房地產發展及城市規劃等領域，加快引入人工智能（AI）、物聯網（IoT）、大數據、虛擬實境等技術應用於設計、建造及管理模式中，當中以建築及能源相關範疇的應用較具潛力。

在建築方面，由於業界對於加快建築效率的技術有需求，令工程數碼化日漸普及。他舉例指：

業界陸續引進「組裝合成」建築法（Modular Integrated Construction，簡稱MiC），大大節省建築時間成本，以及約20%硬成本。更陸續有不少3D打印房屋公司投入研發，務求令建造房屋的過程更快、更便宜。

而不少大型企業、發展商近年均把ESG(環境、社會及管治)目標加入業務發展策略之中，能源相關的技術將可以幫助達到公司設定的關鍵績效指標（KPI），並且提升房產價值。

亞洲房地產科技社創辦人盧銘恩指出，學界陸續有更多針對房地產科技創新的課程，有望培育更多年輕人才入行，帶動創新。


不過，他與另外兩家初創XtraSensing聯合創辦人K.T.Wan、Realinflo行政總裁Gary Walter均指出，香港創投市場小，加上PropTech發展初起，「未見有明顯成績」，一眾初創在集資方面遇上頗大挑戰。

其中專門提供機器健康監控技術的初創XtraSensing，採用AIoT預測分析系統，在2019成立。聯合創辦人K.T.Wan指團隊投入了約200萬元資金，採用自家研發技術及產品。

    點擊圖片放大

他指出，香港發展PropTech主要面對的困難是如何發揮技術的實際經濟價值，其策略是與設施管理者合作，協助其維護計劃。只要透過其物聯網系統，便可監察設施不同機械的運作，幫助維護團隊查明問題的根源，從而提高其營運效率。目前該企已經為商廈及酒店中央冷氣系統、扶手電梯、濾水廠等，提供即時狀態評估。

【地產科技】港PropTech發展步伐緩慢　業界提3挑戰

九龍建業升級IT架構　加強研地產創科迎PropTech

記者：張寶燕

相關文章

【WWDC2021】蘋果WWDC大會定於6月8日凌晨舉行　iOS 15、iPadOS 15將有何更新？
2021/05/25
【WWDC2021】蘋果WWDC大會定於6月8日凌晨舉行　iOS 15、iPadOS 15將有何更新？
【私隱保障】Google新增「My Activity」密碼驗證功能　用戶可隱藏搜尋歷史免被監視
2021/05/25
【私隱保障】Google新增「My Activity」密碼驗證功能　用戶可隱藏搜尋歷史免被監視
【macOS更新】蘋果修補macOS Big Sur系統漏洞　防止黑客竊取屏幕截圖
2021/05/25
【macOS更新】蘋果修補macOS Big Sur系統漏洞　防止黑客竊取屏幕截圖
【Tesla】Tesla軟件更新後電池充電變慢　挪威法院判定需向每位車主賠償16,000美元
2021/05/25
【Tesla】Tesla軟件更新後電池充電變慢　挪威法院判定需向每位車主賠償16,000美元

你可能感興趣

【WWDC2021】蘋果WWDC大會定於6月8日凌晨舉行　iOS 15、iPadOS 15將有何更新？
13:31 2021/05/25
【WWDC2021】蘋果WWDC大會定於6月8日凌晨舉行　iOS 15、iPadOS 15將有何更新？
【私隱保障】Google新增「My Activity」密碼驗證功能　用戶可隱藏搜尋歷史免被監視
11:54 2021/05/25
【私隱保障】Google新增「My Activity」密碼驗證功能　用戶可隱藏搜尋歷史免被監視
【macOS更新】蘋果修補macOS Big Sur系統漏洞　防止黑客竊取屏幕截圖
17:43 2021/05/25
【macOS更新】蘋果修補macOS Big Sur系統漏洞　防止黑客竊取屏幕截圖
ESG 數碼轉型 物聯網 人工智能 大數據 商廈 3D打印 發展商

下一篇文章

【每日焦點】蘋果2021年全球開發者大會內容預測　Tesla需為每位挪威車主支付賠償
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【附教學】Zoom虛擬背景大熱　Pixar也推免費創意背景圖
【附教學】Zoom虛擬背景大熱　Pixar也推免費創意背景圖
【WhatsApp新條款】WhatsApp新私隱條款今生效　一文看清有哪些限制
【WhatsApp新條款】WhatsApp新私隱條款今生效　一文看清有哪些限制
【WhatsApp】WhatsApp帳戶被盜　用戶應如何自救？
【WhatsApp】WhatsApp帳戶被盜　用戶應如何自救？
【WhatsApp私隱更新】WhatsApp最後通牒　用戶不接受新政策有何後果？
【WhatsApp私隱更新】WhatsApp最後通牒　用戶不接受新政策有何後果？
【終止合作】華為永別Leica鏡頭優勢？傳P50系列為告別作　由小米、Sharp、榮耀取代
【終止合作】華為永別Leica鏡頭優勢？傳P50系列為告別作　由小米、Sharp、榮耀取代
【機迷熱話】用戶投訴Switch無法開機　任天堂官方分享解決小技巧
【機迷熱話】用戶投訴Switch無法開機　任天堂官方分享解決小技巧