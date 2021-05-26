【地產科技】港PropTech商機增　建築能源相關發展具潛力

▲ 初創Xtra Sensing聯合創辦人兼首席科技總監K.T.Wan（右二）稱，目前為商廈及酒店中央冷氣系統、扶手電梯、濾水廠等，提供即時評估機器零件狀態服務。（受訪者提供圖片）

房地產科技（PropTech）開始被視為推動全球經濟發展的重要一環，惟本港仍然處於起步階段，產品及服務大多集中於買賣及租售樓盤。加上本港房地產市場由大型地產商主導，一眾PropTech初創可以如何突圍，推動業界採用？

本港的PropTech產品及服務目前欠缺多元創新，發展進度相較其他亞洲城市如新加坡及首爾緩慢。

惟亞洲房地產科技社（Asia PropTech）創辦人盧銘恩日前在PropTech for Youth活動中表示，疫市下各行各業也進行數碼轉型，尋求更多發展出路，認為香港PropTech發展前景樂觀，可以推動更多創新應用。

新冠肺炎疫情打擊傳統房地產市場，盧指出，業界由此加大關注科技創新，在房地產發展及城市規劃等領域，加快引入人工智能（AI）、物聯網（IoT）、大數據、虛擬實境等技術應用於設計、建造及管理模式中，當中以建築及能源相關範疇的應用較具潛力。

在建築方面，由於業界對於加快建築效率的技術有需求，令工程數碼化日漸普及。他舉例指：

業界陸續引進「組裝合成」建築法（Modular Integrated Construction，簡稱MiC），大大節省建築時間成本，以及約20%硬成本。更陸續有不少3D打印房屋公司投入研發，務求令建造房屋的過程更快、更便宜。

而不少大型企業、發展商近年均把ESG(環境、社會及管治)目標加入業務發展策略之中，能源相關的技術將可以幫助達到公司設定的關鍵績效指標（KPI），並且提升房產價值。

▲ 亞洲房地產科技社創辦人盧銘恩指出，學界陸續有更多針對房地產科技創新的課程，有望培育更多年輕人才入行，帶動創新。



不過，他與另外兩家初創XtraSensing聯合創辦人K.T.Wan、Realinflo行政總裁Gary Walter均指出，香港創投市場小，加上PropTech發展初起，「未見有明顯成績」，一眾初創在集資方面遇上頗大挑戰。

其中專門提供機器健康監控技術的初創XtraSensing，採用AIoT預測分析系統，在2019成立。聯合創辦人K.T.Wan指團隊投入了約200萬元資金，採用自家研發技術及產品。

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他指出，香港發展PropTech主要面對的困難是如何發揮技術的實際經濟價值，其策略是與設施管理者合作，協助其維護計劃。只要透過其物聯網系統，便可監察設施不同機械的運作，幫助維護團隊查明問題的根源，從而提高其營運效率。目前該企已經為商廈及酒店中央冷氣系統、扶手電梯、濾水廠等，提供即時狀態評估。

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記者：張寶燕