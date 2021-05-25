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【業績|中概股】華住首季由盈轉虧 經調整淨虧損4.5億人幣 美股盤前微跌

股市 21:13 2021/05/25

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華住首季由盈轉虧 經調整淨虧損4.5億人幣

華住酒店（01179，美：HTHT）今年首季由盈轉虧，根據非公認會計準則，季內經調整淨虧損為4.51億元（人民幣，下同），對比去年同期盈利11億元；季內淨收入達23億元，按年增長15.6%。

華住美股盤前最低見56.2美元，跌0.1%。

華住創始人、執行董事長及首席執行官季琦表示，自3月下旬以來，平均可出租客房收入以更強勁的速度迅速復甦，4月份已經回復至疫情前水平。而今年五一勞動節期間平均可出租客房收入較2019年同期增長超25%。

年初疫情復發延緩開店計劃 下調全年開店目標為1600至1800家酒店

因今年初疫情復發，延緩華住首季度的酒店開業計劃，公司將會下調年度非標準化品牌開業計劃，2021年的總開業目標由1800至2000家酒店，下調為1600至1800家酒店。

歐洲疫情未明朗 下調全年收入增長指引

而因德國的封鎖期延長，華住決定將全年收入增長指引調低至較2020年增長44%至48%，或較2019年增長31%至35%。Legacy-Huazhu的收入指引保持不變，為較2020年增長50%至54%，或較2019年增長15%至19%。

完成收購酒店品牌CitiGO

另外，華住又公布，今年5月完成收購CitiGO（歡閣酒店），企業價值代價總額為7.5億元。CitiGO於2017年在中國成立，截至2021年5月1日，共有28家在營酒店。

華住首季租賃及自有酒店的淨收入達14億元，按年下跌7.8%；管理加盟及特許經營酒店的淨收入為8.97億元，按年增長92.9%；酒店業務以外的收入達3200萬元，與去年持平。

相關文章：華住集團擬股份1拆10、每手買賣單位改為100股 入場費料降至逾4000元

【業績│中概股】華住集團首季入住率上升19.5個百分點至66.2%

記者：梁安琪

港股 美股 華住集團—S（01179） 收購 疫情 中國概念股 酒店

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