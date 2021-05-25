  • 29°C
香港時間 : 2021525日 (二) 21:39
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【報稅2021】填妥報稅表了? 5大常見疑問逐個話你知

理財智慧 21:15 2021/05/25

分享：

現時距離遞交本課稅年的稅務表還剩下一星期多的時間，未知各位是否已填妥好個人的報稅表？在填寫時，又會否遇到甚麼困難？

以下是大眾最常遇見的疑問：

問：何時遞交報稅表？

答：2020/21年課稅年度的個別人士報稅表於5月3日派出，納稅人須於報稅表發出日期起的一個月內，即6月5日或之前遞交報稅表。若選用電子方式報稅，即可自動享有額外多一個月的時間，即延至7月3日。

 

問：若首次申報薪俸收入，該如何填寫？

答：若你是於2019年4月1日前開始工作的話，即尚未過2018/19課稅年度時踏入職場，報稅人首3年應申報的薪俸收入為：

  • 2018/19課稅年度：開始受僱日期至2019年3月31日
  • 2019/20課稅年度：2019年4月1日至2020年3月31日
  • 2020/21課稅年度：2020年4月1日至2021年3月31日

如你在2019年8月10日開始受僱，即過了2018/19課稅年度才可踏入職場，首2年申報的薪俸收應如下：

  • 2019/20課稅年度：2019年8月10日至2020年3月31日
  • 2020/21課稅年度：2020年4月1日至2021年3月31日

 

問：怎樣計算應繳交稅款金額？

答：薪俸稅額，是按照在該課稅年度的應課稅入息實額，並以累進稅稅率計算；或以入息淨額以標準稅率計算，取較低的稅款額徵收。

1. 應課稅入息實額＝入息總額－扣除總額－免稅額總額

另外，市民可利用稅務局的稅款計數機計算該課稅年度要繳交的稅款。

 

問：若漏報免稅／扣稅額如何是好？

答：若在寄出報稅表後，才發現自己忘記填寫部分免稅及扣稅項目的話，報稅人士可按不同情況，使用稅務局提供的專用的表格作出修改，例如「申請子女及／或供養兄弟姊妹免稅額」可提交IR6044表格、申請「供養父母免稅額」、「供養祖父母或外祖父母免稅額」或「長者住宿照顧開支扣除」則可提交IR6071表格；而申請扣除「自願醫保保費」可提交IR6173表格、申請扣除「居所貸款利息」或「為獲取物業出租收入而支付的利息」則可提交IR6072表格。

值得留意，若市民選用網上「報稅易」，便可登入「稅務易」帳戶，在列表選擇「聯絡我們」，然後點選「2020/21課稅年度報稅表的補充資料」一欄，再在「查詢詳情」內清楚註明需要更正及補充資料事項的詳情，最後按「完成」即可。

若是在收到評稅通知書後才發覺有錯漏，便須在一個月內填妥反對／申請修訂評稅通知書的表格，列明自己尚未獲得哪項免稅項和開支扣除，同時需要提交報稅表和相關證明文件，否則會有機會被判反對無效。

 

問：如果過期遞交報稅表，會怎樣？

答：若報稅人遲交報稅表將會被罰款或遭檢椌，最高可被罰款至1萬元；另外，過期遞交亦意味著稅務局沒有收到你的「免稅額」及「扣除」項目申報，故稅務局僅給予「基本免稅額」，即13.2萬元，其餘的稅務扣除項目包括，「強積金供款」、「認可慈善捐款」、「個人進修開支」以及「居所貸款利」等。

 

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：潘曉豐

薪俸稅 經濟 香港 稅務局

下一篇文章

房委會列四個工廈為房屋發展用途 預料2031年供4,200個單位
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【買樓理財】難得有公務員綠表資格　368萬即買592呎屯門居屋
【買樓理財】難得有公務員綠表資格　368萬即買592呎屯門居屋
【職場熱話】當護士人工可升到80K 踏入中產 移民不是夢？ 網民：護士工作不易捱
【職場熱話】當護士人工可升到80K 踏入中產 移民不是夢？ 網民：護士工作不易捱
【報稅2020】填報稅表攻略　勿忘3個最常漏報項目
【報稅2020】填報稅表攻略　勿忘3個最常漏報項目
【消費優惠】PayMe x 麥當勞® App 買滿30元即可享有9折
【消費優惠】PayMe x 麥當勞® App 買滿30元即可享有9折
【周末好去處】皇都戲院復修前推體驗活動　展示過百件戲院舊物
【周末好去處】皇都戲院復修前推體驗活動　展示過百件戲院舊物
【裝修熱話】又係朋友介紹中伏 戶主新入伙公屋 訂造傢俬錯晒位 廁所櫃迫到熱水爐都放唔落
【裝修熱話】又係朋友介紹中伏 戶主新入伙公屋 訂造傢俬錯晒位 廁所櫃迫到熱水爐都放唔落