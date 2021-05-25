【報稅2021】填妥報稅表了? 5大常見疑問逐個話你知

現時距離遞交本課稅年的稅務表還剩下一星期多的時間，未知各位是否已填妥好個人的報稅表？在填寫時，又會否遇到甚麼困難？

以下是大眾最常遇見的疑問：

問：何時遞交報稅表？

答：2020/21年課稅年度的個別人士報稅表於5月3日派出，納稅人須於報稅表發出日期起的一個月內，即6月5日或之前遞交報稅表。若選用電子方式報稅，即可自動享有額外多一個月的時間，即延至7月3日。

問：若首次申報薪俸收入，該如何填寫？

答：若你是於2019年4月1日前開始工作的話，即尚未過2018/19課稅年度時踏入職場，報稅人首3年應申報的薪俸收入為：

2018/19課稅年度：開始受僱日期至2019年3月31日

2019/20課稅年度：2019年4月1日至2020年3月31日

2020/21課稅年度：2020年4月1日至2021年3月31日

如你在2019年8月10日開始受僱，即過了2018/19課稅年度才可踏入職場，首2年申報的薪俸收應如下：

2019/20課稅年度：2019年8月10日至2020年3月31日

2020/21課稅年度：2020年4月1日至2021年3月31日

問：怎樣計算應繳交稅款金額？

答：薪俸稅額，是按照在該課稅年度的應課稅入息實額，並以累進稅稅率計算；或以入息淨額以標準稅率計算，取較低的稅款額徵收。

1. 應課稅入息實額＝入息總額－扣除總額－免稅額總額

另外，市民可利用稅務局的稅款計數機計算該課稅年度要繳交的稅款。

問：若漏報免稅／扣稅額如何是好？

答：若在寄出報稅表後，才發現自己忘記填寫部分免稅及扣稅項目的話，報稅人士可按不同情況，使用稅務局提供的專用的表格作出修改，例如「申請子女及／或供養兄弟姊妹免稅額」可提交IR6044表格、申請「供養父母免稅額」、「供養祖父母或外祖父母免稅額」或「長者住宿照顧開支扣除」則可提交IR6071表格；而申請扣除「自願醫保保費」可提交IR6173表格、申請扣除「居所貸款利息」或「為獲取物業出租收入而支付的利息」則可提交IR6072表格。

值得留意，若市民選用網上「報稅易」，便可登入「稅務易」帳戶，在列表選擇「聯絡我們」，然後點選「2020/21課稅年度報稅表的補充資料」一欄，再在「查詢詳情」內清楚註明需要更正及補充資料事項的詳情，最後按「完成」即可。

若是在收到評稅通知書後才發覺有錯漏，便須在一個月內填妥反對／申請修訂評稅通知書的表格，列明自己尚未獲得哪項免稅項和開支扣除，同時需要提交報稅表和相關證明文件，否則會有機會被判反對無效。

問：如果過期遞交報稅表，會怎樣？

答：若報稅人遲交報稅表將會被罰款或遭檢椌，最高可被罰款至1萬元；另外，過期遞交亦意味著稅務局沒有收到你的「免稅額」及「扣除」項目申報，故稅務局僅給予「基本免稅額」，即13.2萬元，其餘的稅務扣除項目包括，「強積金供款」、「認可慈善捐款」、「個人進修開支」以及「居所貸款利」等。

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責任編輯：潘曉豐