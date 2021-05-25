房委會列四個工廈為房屋發展用途 預料2031年供4,200個單位

房屋委員會今日（25日）宣布，已完成有關重建轄下工廠大廈作公營房屋用途的研究，並在六幢工廠大廈中，發現有四幅用地技術上可作房屋發展，分別是位於九龍灣的業安工廠大廈、火炭的穗輝工廠大廈、長沙灣的宏昌工廠大廈、葵涌的葵安工廠大廈和晉昇工廠大廈、屯門的開泰工廠大廈。

根據初步評估，業安工廠大廈、穗輝工廠大廈和宏昌工廠大廈三幅用地可在2031年提供合共約4,200個單位，房委會將展開把用地改劃為住宅用途的程序；葵安工廠大廈用地則可提供約600個單位，但由於葵涌分區計劃大綱草圖現受司法覆核個案影響，因此該項目的改劃程序會在有關個案審結後才展開。

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至於開泰工廠大廈和晉昇工廠大廈兩幅用地，鑑於存在嚴重的噪音、空氣質素和氣味問題，而目前未能透過緩解措施有效處理，因此在當區環境並未顯著改善前，現階段作房屋發展並不可行。

房委會表示，轄下策劃小組委員會在上月23日會議通過有關研究結果，並同意在進行改劃用地期間，同時清空業安工廠大廈、穗輝工廠大廈、宏昌工廠大廈和葵安工廠大廈的租戶，然後拆卸有關建築物。

商業樓宇小組委員會今日在會議上通過為上述四幢工廠大廈受影響租戶提供的清空方案；截至3月底，該四幢工廠大廈共涉及903份租約、1,185張暫准證和一份商鋪租約，房委會將個別通知受影響租戶清拆安排的詳情。

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責任編輯：潘曉豐