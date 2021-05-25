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【加印花稅】朱太倡印花稅可加可減　許正宇：不同方式支援金融服務界

股市 20:49 2021/05/25

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財庫局局長許正宇、副局長陳浩濂會見金融服務業行業組織，回應業界對金融發展和營商意見。港府8月會將股票印花稅由0.1%調高至0.13%，金利豐行政總裁朱李月華稱雖然增加印花稅已成定局，但期望當局可設「可加可減機制」，也建議受惠港股成交增加收入的證監會可減免費用。

許正宇未有承諾設下可加可減機制，但指出港府繼在疫情期間資助業界後，正以不同方式資助或支援業界，包括推動綠色金融，推出零售投資者可參與的綠色債券，引入開放式基金公司、有限合夥人制，以至申請附帶權益稅務寬減私募基金須在港聘用人手之類，對本地經濟和金融人才就業有利。

另外，負責促成會議的金融服務界議員張華峰就提出，港交所應該向業界減少或停收過時的費用，「我們都是為它拉客，不是它的競爭對手」，許正宇稱會跟進意見。

多家券商代表在席間提及中小券商申領證監會9號牌（資產管理）不時被限僅服務專業投資者、要發展金融科技欠缺方法、參與理財通安排，以支持引入SPAC上市機制。有份參與美國SPAC的香港中國金融協會理事曾思維稱，香港是北亞區具戰略定位有能力做SPAC的市場，香港應行得天前。

許正宇統一回應稱，港府正籌備關於香港金融市場整體定位的文件，研究在中國「十四五」規劃的優勢，期望為市場創造有利條件，除了繼續和內地探討境外A股期貨、互聯互通項目，近期已加強推動債券及家族辦公室發展。

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記者：麥德銘

經濟 財經事務及庫務局 特殊目的收購公司（SPAC） 許正宇 金融服務 印花稅 張華峰 朱李月華

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