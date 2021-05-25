【人民幣急升】離岸人民幣升穿6.4關、創近3年高　國有內銀傳入市壓升勢

▲ 《路透》引述消息指，有國有內銀午後入市購買美元，以限制人民幣的升勢。

美國經濟數據遜預期，而且聯儲局官員重申維持現行貨幣政策，美元繼續偏軟，而人民幣兌美元則急升，其中離岸人民幣（CNH）午後更升穿6.4關，創近3年高。《路透》引述消息指，有國有內銀午後入市購買美元壓止人民幣升勢，以防在岸人民幣（CNY）過快升穿6.4的重要心理關口。

在岸人民幣（CNY）今日最強見6.4021。離岸人民幣（CNH）升勢更強，日內曾升至6.3922，創自2018年6月以來最高。

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《路透》引述4位消息人士指，緊接CNH突破6.4關口後，隨即有國有內銀出手買入美元，以防在岸人民幣會過快升穿6.4關口。有消息人士形容，國有內銀介入有如為人民幣升勢封頂（set a floor）。

東亞銀行高級外匯市場策略師葉澤恒相信，人民幣快速升值，主因美元較弱，而且一直未有重量級的儲局官員釋出短期內會討論減少買債的信息，他預期美元會持續偏弱。

再者，中國經濟、疫情、以至利率都比周邊及歐美國家更好，相信會吸引資金持續流入。葉澤恒預期，短期內人民幣會繼續偏強，離岸人民幣方面升值至6.38至6.39附近水平或會稍稍喘定。他建議，若投資者有意部署，可以待調整至6.43至6.45水平才考慮買入。

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