【樓市現象】屯門入伙38年高齡居屋 罕有三房海景單位近千萬沽 創屋苑新高價

疫情回穩，新盤市場暢旺，二手市場也開始再現高價成交，最近屯門居屋美樂花園一個3房單位，以高價950萬元沽出，創屋苑新高價。

祥益地產高級客戶經理古文彬表示，屯門美樂花園鄰近輕鐵美樂站，區內環境優美，而且臨海地段設有海濱花園，區內住戶可以散步、緩跑，調整生活節奏。日前該分行促成一宗美樂花園的買賣成交個案。

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成交單位為4座中層E室，實用面積861平方呎，三房兩廳。日前獲區內客垂青，鍾情該單位內附靚裝，而且客廳及房間均擁開揚海景，景觀相當優質，加上業主有議價空間，由980萬累減至950萬獲承接，以實用面積計算呎價11,034元，是次單成交價創屋苑新高。

原業主於2008年以約289萬購入單位，持貨12年多，是次轉手帳面升值逾兩倍。

翻查資料，美樂花園於今年2月份也錄得高價成交，其中4座高層B室，單位實用面積861平方呎，以高達880萬元易主，而平均實用呎價約10,221元。

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位於屯門湖翠路2號的美樂花園，由房委會及新世界（00017）合作發展，是本港首個及唯一的「中等入息家庭房屋計劃」居屋屋苑，屋苑毗連蝴蝶灣公園和蝴蝶灣泳灘。美樂花園設有10幢大廈，提供2,242個單位，主要供應2房和3房，實用面積由576至854平方呎。為區內頗具規模的老牌居屋屋苑。

該屋苑交通便利，距美樂輕鐵站及屯門渡輪碼頭步程僅5分鐘，而且鄰近蝴蝶灣泳灘，坐擁海景，以實用率甚高見稱，實用率高達87%至91%，長期受到用家追捧。

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記者：陳詠妍