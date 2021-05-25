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和港鐵合作設智能自取點 嘉里物流稱電商服務為公司未來發展重點

理財智慧 20:54 2021/05/25

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港鐵公司和嘉里物流物聯網有限公司今日（25日）宣布，透過旗下品牌MTR Shops及嘉里電子商務，共同推出首個線上到線下（O2O）新零售服務「Kerry Express@MTR Shops」，增至13間自取點，提供「互動店」和「自提櫃」兩種形式；新設置的自取點遍佈8個地鐵站，包括香港、九龍、火炭、將軍澳、兆康、鑽石山及觀塘站「Kerry Express@MTR Shops」自助點，並分為「互動店」及「自提櫃」兩種形式。

【Apple】WWDC 2021時間表公布 綫上形式舉行主題演講：【下一頁

嘉里物流聯網綜合物流副總裁劉健培透露，，相信電商服務會是公司未來發展重點，除了智能櫃，還會陸續推出更多服務；他亦強調，相關項目已在去年開始籌備，和早前獲順豐控股入主及進行收購程序無關，並表示本港電商物流市場很大，不擔心競爭，相反是一個互補性質。

他又指，公司推出的智能櫃設有偵測器，能確保櫃內不會出現違禁品，亦會避免客人取貨後，再在櫃內擺放物品，可保障客人和職員的安全。在首階段，公司現時會根據客戶需求，再推出相關服務，未來會考慮推出其他服務，包括即日送遞、2至3小時內送達快遞服務，公司將偎視乎市場需要，再集中投放資和配套，來推出極速送服務。

港鐵商務總監楊美珍認為，疫情改變市民的生活模式，外賣和網購需求大增，相信這個新消費模式將會日漸普及，透過和嘉里合作，可令乘客在搭港鐵時順便取貨，方便他們網購。她又指，隨著第二季疫情更為穩定，市民購物意欲和商戶續租意欲均有好轉，但港鐵仍會視乎情況，就個別租戶情況，再決定是否給予租金減免。

顧客可選擇任何一家「Kerry Express@MTR Shops」O2O自取點提取貨品，MTR Mobile註冊會員每次透過「Kerry Express@MTR Shops」O2O自取點取貨，亦會獲得額外MTR分獎賞。

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責任編輯：潘曉豐

港鐵 嘉里 疫情 經濟

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