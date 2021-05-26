【藍籌業績︱阿里健康】阿里健康跌8%　全年經調整淨利按年増2倍遜預期

▲ 阿里健康全年經調整淨利達6.31億人幣 按年增長198.5%

阿里健康 （00241） 公布全年業績，截至3月31日止年度經調整利潤淨額近6.31億元（人民幣，下同），按年大增198.5%；全年收入達155.18億元，按年增長61.7%，兩者均遜預期。

阿里健康績後挫逾8%，現跌8.2%，報20.05元，較今年高位30.15元回調逾3成。

阿里健康公布，期內天貓醫藥平台醫療健康相關類目商品交易總額（GMV）達1232億元，同比增長47.5%。而截至2021年3月31日，天貓醫藥平台的年度活躍消費者已超過2.8億，按年增長9000萬人，服務商家超過2.3萬個，同比增加8000個。而支付寶醫療健康頻道年度活躍用戶數超過5.2億。

公司全年醫藥電商業務收入達151.82億元，按年增長63.2%，其中以「阿里健康」品牌運營的自營藥房之藥品收入同比增速86.1%，藥品收入佔比提升至64.8%。

另外，公司醫療健康服務業務收入達2.84億元，按年增長12.4%；數字基建業務收入5293萬元，按年增長34%。

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記者：梁安琪