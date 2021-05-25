華為將在6月2推出鴻蒙系統 預計未來會應用在3億部裝置上

早前華爲被美國制裁，被禁止使用Google旗下的 Android系統。其今日（25日）表示將於6月2日推出全新智能手機系統鴻蒙(HarmonyOS)，正式在手機上使用。

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華為亦公布了鴻蒙手機操作系統開機畫面，顯示了「鴻鵠志遠，一舉千里。承蒙厚愛，不負期待」標語。其預計2021年使用鴻蒙系統的裝置將達3億部，其中2億部為華爲產品而1億部為其他裝置。

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華為曾是全球最大的智能手機製造商，其本年第一季度以4％的市場佔有率在全球排名第六。被美國制裁後，轉而開發智慧汽車軟硬體，未來預計將利用鴻蒙系統結合智慧汽車及物聯網生態系統。

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責任編輯：梁翠麗