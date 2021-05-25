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【恒指季檢】獲納入恒指兩日 碧桂園服務折讓6％配股兼發換股債 合共集資154億元

股樓投資 22:38 2021/05/25

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上周五(21日)獲納入恒指的物管股碧桂園服務(06098)，今日宣布配股兼發行可換股債券，公司將配發約1.39億股新股，佔經擴大已發行股本約4.35％，配售價每股75.25元，較昨日（24日）收市價80.05元折讓約６％，所得款項淨額約為104.24億元，擬用作與主業相關的潛在收併購項目投資；業務拓展；及營運資金與一般用途。

【恒指季檢】上市8年累升8倍 藍籌新貴信義光能靠3大因素跑出 信義系一門4傑逐個捉   詳情請看【下一頁

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另外，公司透過附屬發行可換股債券，發行本金總額為50.38億元之債券，按初始轉換價每股股份97.83元計算（較昨日收市價溢價約２22.21％），如債券獲悉數轉換，將可轉換成約5,149.75萬股股份，佔擴大後公司已發行股本約1.65％，所得款項淨額約為50.03億元，擬用作配股相同用途。換言之，碧桂園服務周二(25日)回落2.3%，收報73.15元。

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值得一提的是，測量師行仲量聯行正在洽售價值5億美元的內地物業管理業務，碧服被傳是潛在買家之一。詃項目的競購者傳亦包括華潤萬象(01209)及融創服務(01516)。

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撰文 : 李尚毅

碧桂園服務（06098） 港股

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