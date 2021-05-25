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【Apple】WWDC 2021時間表公布 綫上形式舉行主題演講

環球政經 20:03 2021/05/25

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Apple公布WWDC 2021年度開發者大會將與去年一樣，維持綫上形式舉行，近日更進一步披露更多活動細節，例如即將公布新版iOS、iPadOS、macOS、watchOS與tvOS等作業系統的主題演講，活動預料在本港時間6月8日凌晨1點舉辦，吸引全球約227個國家和地區、給予超過3,000萬名蘋果開發者參與。

【再次跪低?】WhatsApp未有強推新私隱條款 用家拒絕後功能不會受限 【下一頁

Apple按先前的公布，WWDC 2021將以免費形式讓所有開發者參與，只有部分講座、一對一諮詢需要付費成為Apple開發者計畫會員的開發者申請參加，所有講座影片都會在活動當天透過Apple開發者網站和App供開發者重新觀看。而主題演講內容則預計可透過Apple官網、Apple TV App、Apple開發者App，以及YouTube等綫上平台進行直播，同樣在結束後也提供影片觀看。

【App Store壟斷案】Apple & Epic Games 之戰 Tim Cook 親身回應指控 【下一頁

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與此同時，Apple將透過「Platforms State of the Union」介紹新版的開發工具、技術以及有關的應用發展，藉此幫助開發者簡單打造App的內容。此外，Apple Design Awards頒獎活動將會在6月11日凌晨5點舉行，預計表彰本年度獲獎App的開發者。

 

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責任編輯：羅浩濂

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