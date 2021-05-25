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【名人專訪】「星之子」陳易希三十出頭已創業十年 寄語年輕人：「應及早追夢」

理財智慧 19:47 2021/05/25

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人氣男團Mirror成本港最炙手可熱的話題，12位成員只是出生於普通家庭、沒有顯赫的背景，是當今香港年輕人的寫照，數年來各隊員靠自己的努力向上，成功從難以向上流的香港社會中冒出頭來，這股追夢的精神，觸動不少港人。其實香港仍有不少默默奮鬥，為本港的科研發展作出努力的年輕人，陳易希就是其中之一。

【iM人物專訪】星之子陳易希：創業並不困難 但守業卻不容易，詳見【下一頁

早於中學時代憑發明保安機械人被加冕為「星之子」的陳易希，於十多年前已選擇做老闆、展開其創業路。今年只有31歲的他，年紀輕輕已擁有一間年賺逾百萬元、有40名員工的初創公司。疫情下公司生意當然受影響，他堅持不裁員，選擇更努力研發新產品維持生計，短短於一年間，已研發及推出數個產品：光觸媒殺菌可重用口罩、「TALK+」App通訊程式兼具加密貨幣錢包及抗疫紫外綫消毒機械人等。


沒有「父幹」的幫助，陳易希形容創業路，是靠自己一步一步行出來。「我創業時，我並沒有來自家庭的經濟支援，是由零開始、慢慢『揼石仔』地去做，捱了那麼多年，才儲了一些資金再去投資，才有能力去投資自己研發的產品。」

【樓市熱話】由公屋搬去私人樓　乘升降機陌生小孩一句話　港男醒悟「有些事是公屋比不上」，詳見【下一頁

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香港社會現金掛帥，透過發展創科產品去賺錢，是否難度很大？陳易希卻直言：「其實做科技是可以賺到錢的，但是你前期的投資要夠大。」他解釋，近年香港也有不少供創科行業申請的基金，如數碼港、科學園向旗下租戶收取可負擔的租金，也提供創業基金，「這些都會幫到年輕人去起步，但這筆錢只屬短期性的支緩，不能支援你有較長期的研發。」他指出，市場上其實有很多基金可以支援這些年輕人開創事業，但要延續下去，就要投放更加多資源。「很多年輕人也有創新的概念，真的是不錯的，但資金上的支持在他真正成功、或推出產品前，他們可能已經捱不住，或要重新投入職場搵工，這些情況我也見過不少。」


他續說：「在香港做科技（產品）的話，其實很難只局限在香港那麼細的地方，要推廣到全球的市場，如果有足夠的支援，能夠協助香港的創新科技宣揚到全世界，在更多的地方推廣，其實會更好。」

【樓市現象】公屋家庭用綠表資格 452萬元購裕東苑3房 成功晉身業主，詳見【下一頁


當今香港年輕人面對的一個難題，是難以向上流，但陳易希卻寄語年輕人應及早追夢，「如你有一個夢的話，若然不立即作出行動去實現的話，便只會繼續是一個夢來的，而不會是一個現實，因此你有夢想的話，就要坐言起行，想想如何去實行。」

 

以上內容輯錄自《iMoney Focus》709期封面故事。

 

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記者：陳詠妍

行業 創業 機械人 陳易希 疫情 創新科技及應用

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