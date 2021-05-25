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【有相睇】上環舊樓拍賣　搶高底價逾兩成　終以460萬元易手

股樓投資 19:31 2021/05/25

分享：

環亞物業拍賣行今日（5月25日）推出逾30項物業拍賣，其中位於上環鴨巴甸街的興揚大廈中層A室，實用面積293平方呎，兩房間隔，以380萬元開拍，終吸引4枱客出價，每口叫價5萬元，競拍16口價後，以460萬元售出，較底價高出21%，實用呎價約15,700元。從環亞物業拍賣行網站顯示，單位內籠殘舊。

單位內籠相↓ ↓ ↓ 

    點擊圖片放大
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資料顯示，興揚大廈位於中環鴨巴甸街24-26號，於1985年7月開始入伙，為單幢樓設計，提供38個單位，實用面積由293平方呎起，至最大533平方呎。值得留意的是，興揚大廈與PMQ元創方只是一街之隔。 

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撰文 : 黃卓賢

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