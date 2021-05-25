【有相睇】將軍澳三房套800萬有找！怡心園604呎單位722萬成交　呎價不到1.2萬元

樓市連旺數月，樓價出現爬升趨勢，若想尋找價廉物美的樓盤，便要多加留神。最近有買家斥約722萬元買入將軍澳怡心園三房套單位，實用呎價不到1.2萬元。

美聯物業將軍澳新都城一期分行區域經理黃少明表示，怡心園5座低層E室，實用面積604平方呎，屬三房一套間隔，內櫳企理，吸引港島東換樓客承接。據悉，單位原放盤叫價730萬，後輕微調減7.2萬，至722.8萬元易手，減幅不足1%，折合實用呎價約11,967元。

單位內櫳圖片︰

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據了解，原業主於2012年8月斥資365萬元購得，持貨約9年，轉手帳面大幅獲利357.8萬元，帳面升值98%。

黃少明同時表示，將軍澳怡心園本月暫錄10宗買賣成交，平均呎價12,539元。資料顯示，怡心園位於寶康路88號，由1999年起入伙，樓齡約22年。由屋苑步行至港鐵寶琳站需時約10分鐘，物業設有私人住客會所及停車場，區內有中小學、巴士及小巴站，以及大型購物商場等配套。

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